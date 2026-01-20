Weinheim – Wo Geschichte nah‘ und wirklich wird



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtjugendring organisierte eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, wo die

Weinheimer gleichaltrige Jugendliche aus Frankreich und Polen trafen

Die politische Bildungsarbeit des Stadtjugendrings Weinheim e. V. umfasst

nicht nur aktuelle Angebote zu Wahlen und zum politischen Geschehen der Gegenwart.

Ebenso wichtig ist der Blick in die jüngere Vergangenheit und die Verantwortung, die sich

daraus für heutige Generationen ergibt, sagt Stadtjugendring-Geschäftsführer

MartinWetzel. So kehrten jetzt zehn Schülerinnen und Schüler des Werner-Heisenberg-

Gymnasiums gemeinsam mit Abu-Bakar Bajala und Nico Gaber vom Stadtjugendring

Weinheim e. V. von einer Bildungsfahrt aus Oświęcim zurück, das ist der polnische Name

für die Gemeinde, die seit dem Zweiten Weltkrieg wie keine zweite für die Vernichtung der

Juden steht: Auschwitz. Ziel der Reise war die Teilnahme an der trilateralen

Gedenkstättenfahrt „Auschwitz mit eigenen Augen sehen“, die junge Menschen aus

Deutschland, Frankreich und Polen zusammenführte.

Die Anreise erfolgte gemeinsam mit dem Zug von Weinheim in die polnische Stadt

Oświęcim – ein bewusster Auftakt für eine intensive Woche des Erinnerns, Lernens und

der Begegnung. Vor Ort traf die Gruppe auf Schülerinnen und Schüler aus den beiden

Partnerländern und wuchs innerhalb kürzester Zeit zu einer internationalen Gemeinschaft

zusammen.

Auf den Spuren des ehemaligen Zeitzeugen Stanislaw Hantz erkundete die trilaterale

Gruppe die Geschichte der Stadt Oświęcim, besuchte die Internationale

Jugendbegegnungsstätte, das Stammlager Auschwitz I sowie das Vernichtungslager

Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II). Die historischen Orte hinterließen bei allen

Teilnehmenden tiefe Eindrücke. Viele der Jugendlichen beschrieben die Erfahrung als

überwältigend und nachhaltig prägend, schließlich sei es etwas ganz anderes, diese Orte

des Schreckens mit eigenen Augen zu sehen. „Die Geschichte fühlt sich plötzlich sehr nah

und real an“, berichtete eine Schülerin.



Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung spielte der internationale Austausch eine

zentrale Rolle. Trotz unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion entstanden enge

Gespräche, gemeinsames Nachdenken, aber auch Momente des Lachens. Es wurde

zusammen getrauert, gelernt und sich gegenseitig Halt gegeben.

Nico Gaber, Leiter der Fahrt, betonte die besondere Bedeutung solcher Begegnungen:

„Diese Woche hat gezeigt, dass Erinnerung nicht trennt, sondern verbindet. Wenn junge

Menschen gemeinsam Verantwortung für die Geschichte übernehmen, entsteht etwas

sehr Wertvolles – Menschlichkeit, die über Grenzen hinausgeht.“

Innerhalb weniger Tage wurden aus Fremden Vertraute – eine Gruppe, die füreinander da

war, sich gegenseitig Trost spendete und gemeinsam mit neuen Perspektiven nach vorne

blickt. Die Gedenkstättenfahrt machte deutlich, wie wichtig internationale

Jugendbegegnungen für eine lebendige Erinnerungskultur sind.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:01