Weinheim – Wo Geschichte nah‘ und wirklich wird

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadtjugendring organisierte eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, wo die
Weinheimer gleichaltrige Jugendliche aus Frankreich und Polen trafen
Die politische Bildungsarbeit des Stadtjugendrings Weinheim e. V. umfasst
nicht nur aktuelle Angebote zu Wahlen und zum politischen Geschehen der Gegenwart.
Ebenso wichtig ist der Blick in die jüngere Vergangenheit und die Verantwortung, die sich
daraus für heutige Generationen ergibt, sagt Stadtjugendring-Geschäftsführer
MartinWetzel. So kehrten jetzt zehn Schülerinnen und Schüler des Werner-Heisenberg-
Gymnasiums gemeinsam mit Abu-Bakar Bajala und Nico Gaber vom Stadtjugendring
Weinheim e. V. von einer Bildungsfahrt aus Oświęcim zurück, das ist der polnische Name
für die Gemeinde, die seit dem Zweiten Weltkrieg wie keine zweite für die Vernichtung der
Juden steht: Auschwitz. Ziel der Reise war die Teilnahme an der trilateralen
Gedenkstättenfahrt „Auschwitz mit eigenen Augen sehen“, die junge Menschen aus
Deutschland, Frankreich und Polen zusammenführte.
Die Anreise erfolgte gemeinsam mit dem Zug von Weinheim in die polnische Stadt
Oświęcim – ein bewusster Auftakt für eine intensive Woche des Erinnerns, Lernens und
der Begegnung. Vor Ort traf die Gruppe auf Schülerinnen und Schüler aus den beiden
Partnerländern und wuchs innerhalb kürzester Zeit zu einer internationalen Gemeinschaft
zusammen.
Auf den Spuren des ehemaligen Zeitzeugen Stanislaw Hantz erkundete die trilaterale
Gruppe die Geschichte der Stadt Oświęcim, besuchte die Internationale
Jugendbegegnungsstätte, das Stammlager Auschwitz I sowie das Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II). Die historischen Orte hinterließen bei allen
Teilnehmenden tiefe Eindrücke. Viele der Jugendlichen beschrieben die Erfahrung als
überwältigend und nachhaltig prägend, schließlich sei es etwas ganz anderes, diese Orte
des Schreckens mit eigenen Augen zu sehen. „Die Geschichte fühlt sich plötzlich sehr nah
und real an“, berichtete eine Schülerin.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung spielte der internationale Austausch eine
zentrale Rolle. Trotz unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion entstanden enge
Gespräche, gemeinsames Nachdenken, aber auch Momente des Lachens. Es wurde
zusammen getrauert, gelernt und sich gegenseitig Halt gegeben.
Nico Gaber, Leiter der Fahrt, betonte die besondere Bedeutung solcher Begegnungen:
„Diese Woche hat gezeigt, dass Erinnerung nicht trennt, sondern verbindet. Wenn junge
Menschen gemeinsam Verantwortung für die Geschichte übernehmen, entsteht etwas
sehr Wertvolles – Menschlichkeit, die über Grenzen hinausgeht.“
Innerhalb weniger Tage wurden aus Fremden Vertraute – eine Gruppe, die füreinander da
war, sich gegenseitig Trost spendete und gemeinsam mit neuen Perspektiven nach vorne
blickt. Die Gedenkstättenfahrt machte deutlich, wie wichtig internationale
Jugendbegegnungen für eine lebendige Erinnerungskultur sind.
Stadt Weinheim
