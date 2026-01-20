  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heiraten in Weinheim
20.01.2026, 21:11 Uhr

Weinheim – Fast 60 Trauungen im August

Heiraten in Weinheim
Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim bleibt als Hochzeitsstadt sehr beliebt – Bevölkerung der Großen
Kreisstadt steigt kontinuierlich

Weinheim bleibt die Stadt der Liebe: Auch im Jahr 2025 steuerten sehr viele
Paare das gediegen-edle Trauzimmer im Weinheimer Schlossturm an, um sich das Ja-
Wort fürs Leben zu geben. Das Standesamt der Stadt Weinheim hat in seinem
Jahresbericht jetzt 378 Eheschließungen verzeichnet. Das sind zwar etwas weniger als
2024 (383), aber immer noch enorm viel, zumal an zwei Wochenenden wegen der
Heimattage und der Belegung des Schlosshofs Trauungen gar nicht möglich waren –
sonst wären es noch deutlich mehr.

Interessant dabei: Bei 50 Eheschließungen hatte zumindest einer der Partner einen
ausländischen Pass. Fast 200 Paare trauten sich unter den Burgen, obwohl sie gar keine
Einwohner sind; sie sind also nur zum Heiraten und Feiern gekommen. 356 Trauungen
fanden übrigens im Trauzimmer statt, zehn im Alten Rathaus am Marktplatz, sechs auf der
Wachenburg, vier auf der Windeck, vier in Lützelsachsen, zwei in Oberflockenbach.
Die Zahl der Geburten war mit 709 (336 Jungs und 373 Mädchen) leicht rückläufig
(Vorjahr 772), aber die Zahl bezieht sich auf die Kinder, die in Weinheim das Licht der
Welt erblicken, ungeachtet einer Auswirkung auf die Bevölkerungszahl in Weinheim.

Dazu ist eine Statistik des Amtes für Stadtentwicklung anhand von Daten des Statistischen
Landesamtes hilfreicher: Diese sagt aus, dass zum Jahreswechsel von 2025 auf 2026
exakt 45 640 Menschen in Weinheim gemeldet waren. Das bedeutet einen minimalen
Zuwachs von 0,1 Prozent, weist aber dennoch auf ein Bevölkerungswachstum hin, wenn
man bedenkt, dass die Baugebiete Westlich Hauptbahnhof und Allmendäcker erst jetzt so
richtig besiedelt werden. Die Weinheimer Bevölkerung wächst leicht aber kontinuierlich
seit über zehn Jahren. In der Kernstadt ist die Weststadt mit rund 16 500 Einwohnern der
größte Stadtteil vor der Innenstadt (4840), der Nordstadt (4460), der Südstadt (3290) und
dem „Müll“ (1630).

Leon und Emma die häufgsten Namen
Unter den Ortsteilen ist Lützelsachsen mit 5700 Einwohnern mit Abstand der größte.
Hohensachsen mit 2712 und Sulzbach mit 2752 gemeldeten Personen liegen ziemlich
gleichauf, es folgen Oberflockenbach mit Steinklingen und Wünschmichelbach (2190),
Rippenweier (1140) und das kleine Ritschweier (275).

Leon bei den Jungs und Emma bei den Mädchen waren in 2025 wieder die häufigsten
Vornamen der Babys. Auf Leon folgen Noah, Luca, Carlo und Leo. Auf Emma dann Lina,
Mila, Ella und Emilia. Das hat jetzt wieder Standesamtsleiterin Andrea Klawonn
zusammengefasst.

Übrigens waren 76 Prozent der Eltern bei der Geburt verheiratet – in aller Regel auch
miteinander. Mit 57 Trauungen war der August der heißeste Monat, was die Liebe fürs
Leben angeht. Interessant auch: Über 80 Prozent der Paare konnte sich auf einen
gemeinsamen Familiennamen einigen. Das Weinheimer Standesamt arbeitete auch in
2025 wieder unter Hochdruck. Die Zahl der Kirchenaustritte, die ebenfalls dort über den
Schreibtisch gehen, nahm erneut zu und lag nun bei 363 (Vorjahr 336).

Im Laufe des Jahres wurde ein neues Namensrecht beschlossen, so dass ein Paar nun
beispielsweise beide Familiennamen zu einem gemeinsamen Doppelnamen
zusamenfassen kann und Scheidungskinder ihren Familiennamen einfacher ändern
können.

Das Standesamt musste auch 547 Sterbefälle registrieren, im Vorjahr waren es 611.

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:11

