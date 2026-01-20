Weinheim – Fast 60 Trauungen im August



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheim bleibt als Hochzeitsstadt sehr beliebt – Bevölkerung der Großen

Kreisstadt steigt kontinuierlich

Weinheim bleibt die Stadt der Liebe: Auch im Jahr 2025 steuerten sehr viele

Paare das gediegen-edle Trauzimmer im Weinheimer Schlossturm an, um sich das Ja-

Wort fürs Leben zu geben. Das Standesamt der Stadt Weinheim hat in seinem

Jahresbericht jetzt 378 Eheschließungen verzeichnet. Das sind zwar etwas weniger als

2024 (383), aber immer noch enorm viel, zumal an zwei Wochenenden wegen der

Heimattage und der Belegung des Schlosshofs Trauungen gar nicht möglich waren –

sonst wären es noch deutlich mehr.

Interessant dabei: Bei 50 Eheschließungen hatte zumindest einer der Partner einen

ausländischen Pass. Fast 200 Paare trauten sich unter den Burgen, obwohl sie gar keine

Einwohner sind; sie sind also nur zum Heiraten und Feiern gekommen. 356 Trauungen

fanden übrigens im Trauzimmer statt, zehn im Alten Rathaus am Marktplatz, sechs auf der

Wachenburg, vier auf der Windeck, vier in Lützelsachsen, zwei in Oberflockenbach.

Die Zahl der Geburten war mit 709 (336 Jungs und 373 Mädchen) leicht rückläufig

(Vorjahr 772), aber die Zahl bezieht sich auf die Kinder, die in Weinheim das Licht der

Welt erblicken, ungeachtet einer Auswirkung auf die Bevölkerungszahl in Weinheim.

Dazu ist eine Statistik des Amtes für Stadtentwicklung anhand von Daten des Statistischen

Landesamtes hilfreicher: Diese sagt aus, dass zum Jahreswechsel von 2025 auf 2026

exakt 45 640 Menschen in Weinheim gemeldet waren. Das bedeutet einen minimalen

Zuwachs von 0,1 Prozent, weist aber dennoch auf ein Bevölkerungswachstum hin, wenn

man bedenkt, dass die Baugebiete Westlich Hauptbahnhof und Allmendäcker erst jetzt so

richtig besiedelt werden. Die Weinheimer Bevölkerung wächst leicht aber kontinuierlich

seit über zehn Jahren. In der Kernstadt ist die Weststadt mit rund 16 500 Einwohnern der

größte Stadtteil vor der Innenstadt (4840), der Nordstadt (4460), der Südstadt (3290) und

dem „Müll“ (1630).

Leon und Emma die häufgsten Namen

Unter den Ortsteilen ist Lützelsachsen mit 5700 Einwohnern mit Abstand der größte.

Hohensachsen mit 2712 und Sulzbach mit 2752 gemeldeten Personen liegen ziemlich

gleichauf, es folgen Oberflockenbach mit Steinklingen und Wünschmichelbach (2190),

Rippenweier (1140) und das kleine Ritschweier (275).

Leon bei den Jungs und Emma bei den Mädchen waren in 2025 wieder die häufigsten

Vornamen der Babys. Auf Leon folgen Noah, Luca, Carlo und Leo. Auf Emma dann Lina,

Mila, Ella und Emilia. Das hat jetzt wieder Standesamtsleiterin Andrea Klawonn

zusammengefasst.

Übrigens waren 76 Prozent der Eltern bei der Geburt verheiratet – in aller Regel auch

miteinander. Mit 57 Trauungen war der August der heißeste Monat, was die Liebe fürs

Leben angeht. Interessant auch: Über 80 Prozent der Paare konnte sich auf einen

gemeinsamen Familiennamen einigen. Das Weinheimer Standesamt arbeitete auch in

2025 wieder unter Hochdruck. Die Zahl der Kirchenaustritte, die ebenfalls dort über den

Schreibtisch gehen, nahm erneut zu und lag nun bei 363 (Vorjahr 336).

Im Laufe des Jahres wurde ein neues Namensrecht beschlossen, so dass ein Paar nun

beispielsweise beide Familiennamen zu einem gemeinsamen Doppelnamen

zusamenfassen kann und Scheidungskinder ihren Familiennamen einfacher ändern

können.

Das Standesamt musste auch 547 Sterbefälle registrieren, im Vorjahr waren es 611.

