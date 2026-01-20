Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Im neuen Roman des Speyerer Autors Uwe Ittensohn steht der Raub eines der kostbarsten Exponate des Historischen Museums der Pfalz, des weltberühmten Römerweins, im Mittelpunkt. „Weinfluch“ ist der Titel des Kriminalromans, den Uwe Ittensohn am Freitag, 27. Februar, um 18 Uhr im glasüberdachten Innenhof des Museums präsentieren wird.

Im Zentrum des Romans steht der berühmte Römerwein aus dem 4. Jahrhundert, eines der Highlight-Exponate des Historischen Museums der Pfalz. Auf seinem Transport nach Wien, wohin die kostbare Flasche verliehen werden soll, wird sie noch auf der Salierbrücke aus einem gepanzerten Transporter gestohlen. Zurück bleiben ein toter Wachmann und ein Rätsel, das Polizei, Landeskriminalamt und internationale Experten gleichermaßen vor Herausforderungen stellt.

Die Premierenlesung wird von einer Weinprobe des Weinguts Karl-Heinz Gaul begleitet. Die Tickets für die Lesung kosten inklusive Teilnahme an der Weinprobe 20 Euro und sind ab sofort an der Museumskasse oder unter www.tickets.museum.speyer.de erhältlich.

Der Kriminalroman erscheint bereits am 11. Februar als Band 8 der Reihe um „Kommissar Achill und Stadtführer Sartorius“ im Gmeiner-Verlag.

Uwe Ittensohn ist gebürtiger Pfälzer und lebt in Speyer. Er ist Krimischriftsteller, Autor für Weinliteratur, Kultur- und Weinbotschafter sowie Hochschuldozent.

Mit seinem schriftstellerischen Wirken will er die Kultur, Lebensart und den im Herzen der Pfälzer verankerten Hang zu Wein und Genuss über die Grenzen der Region hinaus bekannt machen. Uwe Ittensohn ist Mitglied der Schriftstellervereinigung „Syndikat“.

