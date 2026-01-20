Ruchheim: Gemeinsame Reinigungsaktion am Ortseingang – ein voller Erfolg



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 20 engagierte Helferinnen und Helfer haben sich am Samstag, den 17.01.2026, an einer gemeinsamen Reinigungsaktion am Ortseingang Ruchheim von Fußgönheim kommend beteiligt. Ziel der Aktion war es, den Bereich aufzuwerten und von Wildwuchs sowie Müll zu befreien.

Im Rahmen des Arbeitseinsatzes wurde umfangreicher Grünschnitt beseitigt, die dort befindliche „Statue“ freigelegt und eine große Menge Müll eingesammelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Ortseingang präsentiert sich nun deutlich gepflegter und einladender.

„Mein besonderer Dank gilt der Familie Bayer, die die Aktion maßgeblich unterstützt hat, sowie mit fachlicher Expertise entscheidend zum Gelingen beigetragen hat“, betont Ortsvorsteher Dennis Schmidt. Ebenso bedankt er sich herzlich bei der Firma Merck, die durch die Spende eines Containers eine reibungslose Entsorgung des anfallenden Materials ermöglicht hat.

Ein ganz besonderer Dank geht zudem an alle Helferinnen und Helfer, die ihre Zeit und Arbeitskraft eingebracht haben. „Solches ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstverständlich und zeigt eindrucksvoll, wie viel erreicht werden kann, wenn viele gemeinsam anpacken“, so Schmidt abschließend.

Quelle: CDU Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:07