Neustadt – Da sein, hinschauen, helfen: Malteser eröffnen neue Gliederung in Neustadt

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Feierlicher Gottesdienst markiert wichtigen Schritt für die Arbeit in der Region

Nun ist es offiziell: Am 18. Januar 2026 wurde im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Kirche in Neustadt-Hambach die neue Malteser-Gliederung eröffnet. Die Veranstaltung im kleinen Kreis setzte einen bedeutenden Meilenstein für den weiteren Ausbau der Malteser-Arbeit in der Region.



Der festliche Gottesdienst, musikalisch begleitet vom Chor der Gemeinde, bot den würdigen Rahmen für die Berufung von Judith Hoffmann zur stellvertretenden Beauftragten der neuen Gliederung. „Malteser – das sind Menschen aus unserer Mitte, die Verantwortung übernehmen und sagen: Wir sind da“, betonte der stellvertretende Diözesanleiter Matthias Geist, der der langjährigen Malteserin die Berufungsurkunde überreichte.



Nach dem offiziellen Teil führte der Weg der Gäste weiter ins Gemeindehaus St. Pius, das künftig als zentrale Anlaufstelle der neuen Gliederung dienen wird. Dort begrüßte Anette Langhauser, Beauftragte der Gliederung Neustadt, die Anwesenden und gab einen Ausblick auf das, was entstehen soll: „Mit dem Gemeindehaus St. Pius haben wir nicht nur eine Adresse, sondern ein echtes Zuhause für unsere neue Gliederung gefunden. Mir ist es wichtig, dass wir hier in Neustadt ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen haben und eine Gemeinschaft bilden, in der sich jeder mit seinen Talenten einbringen kann. Der heutige Tag ist der Startschuss für ein lebendiges Miteinander im Dienst am Nächsten.“

Die positive Stimmung teilte auch Dr. Andrea Reimsbach, Diözesanoberin der Malteser im Bistum Speyer. Sie knüpfte an die Gedanken Langhausers an und betonte die Ausrichtung der neuen Gliederung: „Ich bin überwältigt von der Aufbruchsstimmung, die wir heute spüren durften. Unser Ziel für Neustadt ist klar: Wir wollen dort hinschauen, wo Hilfe gebraucht wird – sei es im Besuchsdienst, in der Ausbildung oder in neuen sozialen Projekten. Ich lade alle Neustädter herzlich ein, Teil dieser Reise zu werden und gemeinsam mit uns anzupacken.“

Zum Abschluss des festlichen Tages ordnete Prof. Dr. Christopher Wolf, Diözesanleiter der Malteser im Bistum Speyer, die Eröffnung noch einmal in einen größeren Zusammenhang ein: „Mit der Eröffnung der Gliederung Neustadt setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft. Wir schaffen neue Möglichkeiten, Menschen in Not zu helfen und unsere Gemeinschaft weiter auszubauen. Mein Dank gilt allen, die diesen Schritt möglich gemacht haben – und ich freue mich auf die vielen Projekte, die hier entstehen werden.“

Mit diesem Auftakt blicken die Malteser zuversichtlich auf ein Jahr voller neuer Chancen und Entwicklungen. Eine große öffentliche Eröffnungsfeier ist für das Frühjahr 2026 geplant.

Bild : Die Gemeinschaft der Malteser wächst. (Foto: Malteser Speyer)

Bild : Der Gottesdienst wurde vom guten Segen der Sternsinger getragen und von einer Bannerabordnung unterstützt. (Foto: Malteser Speyer)

Bild : Matthias Geist (l.), stellv. Diözesanleiter, überreicht Judith Hoffmann (M.), einer langjährigen Malteserin, die Berufungsurkunde zur stellvertretenden Beauftragten. Diözesangeschäftsführer Nicolai Hellie (r.) gratuliert ihr zu ihrer Ernennung. (Foto: Malteser Speyer)

