Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In einer 10-stündigen Schulung können sich Interessierte in der Stadtbibliothek zu Senioren-Medienmentor*innen ausbilden lassen.

Dabei vertiefen sie ihre eigenen Fähigkeiten, entdecken neue Funktionen und bereiten sich darauf vor, ihr Wissen weiterzugeben. Als Teil des Netzwerks der Senioren-Medienmentor*innen des LMZ erwartet sie eine sinnvolle und spannende ehrenamtliche Tätigkeit.Das Senioren-Medienmentoren-Programm des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ) richtet sich an Senior*innen, die bereits Erfahrungen mit der Bedienung und Nutzung digitaler Medien gesammelt haben.

Die Fortbildung mit Christine Bär, Medienpädagogische Referentin beim Landesmedienzentrum, findet an folgenden vier aufeinander aufbauenden Terminen statt:

Dienstag, 27. Januar 2026

Mittwoch, 28. Januar 2026

Dienstag, 3. Februar 2026

und Mittwoch 4. Februar 2026,

jeweils um 10 Uhr

im Dalbergsaal im Dalberghaus N3, 4.

Folgende Themenbereiche werden in der Schulung praxisnah erarbeitet:

·Sichere Nutzung von Internet, Smartphones, Tablets & Apps

·Internet – Browser – Suchmaschinen

·Apps für die Mobilität

·Mediatheken

·Einkaufen im Internet

·Wie ältere Menschen lernen

·Technik-Sprechstunde mit/für die jeweils eigenen Geräte

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de oder 0621 293-8937 ist erforderlich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Senioren-Medienmentoren-Programms statt und wird vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg durchgeführt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:12