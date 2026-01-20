Mannheim: Auto kollidiert mit Straßenbahn



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmittag gegen 16:25 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Lortzingstraße/Mittelstraße ein BMW mit einer Straßenbahn.

Die Tram war auf der Mittelstraße in Richtung Alte Feuerwache unterwegs, als der 37-jährige BMW-Fahrer auf der Lortzingstraße den Kreuzungsbereich in Richtung Riedfeldstraße queren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Bahn und stieß mit dieser zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Außerdem musste der Straßenbahnverkehr zwischen 16:25 Uhr und 16:45 Uhr eingestellt werden. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:03