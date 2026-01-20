Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim lädt herzlich zum nächsten Waldputztag im Dossenwald ein. Gemeinsam soll am Samstag, 7. Februar 2026, ein sichtbares Zeichen für Umwelt- und Naturschutz gesetzt und der Dossenwald von Abfällen befreit werden.

Treffpunkt ist der Betriebshof Rotlochhütte, Dossenwald. Los geht’s um 10 Uhr. Um Anmeldung wird bis spätestens drei Tage vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an forstbehoerde@mannheim.de gebeten.

Ob groß oder klein – jede helfende Hand ist willkommen. Handschuhe und Müllsäcke werden vor Ort zur Verfügung gestellt. An wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk ist zu denken.

Wichtige Hinweise

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Stadt Mannheim übernimmt keine Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen. Mit ihrer Unterstützung leisten die Teilnehmer einen wertvollen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege des Mannheimer Stadtwaldes. Weitere Termine zu Waldputztagen und Aktionen findet man unter: www.mannheim.de/de/service-bieten/gruene-stadt/wald/waldprojekte-und-fuehrungen.

Weitere Reinigungsaktionen der Stadt Mannheim

Der symbolische Auftakt der ganzjährigen Cleanup-Challenge ist auch 2026 die traditionelle Reinigungswoche, die von Samstag, 14. März, bis Samstag, 21. März 2026, stattfindet.

Insbesondere größere Gruppen wie Kindertagesstätten, Schulklassen, Vereine, Institutionen und Unternehmen sind eingeladen, eigene Reinigungsaktionen anzumelden und Mannheim gemeinsam rauszuputzen. Die Teilnahme ist unkompliziert: Ab Anfang Februar kann das Online-Formular unter www.mannheim.de/rausputzen ausgefüllt werden. Der Stadtraumservice Mannheim stellt während der gesamten Cleanup-Challenge Greifzangen und Abfallsäcke zur Verfügung und übernimmt die Abholung des gesammelten Mülls.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:18