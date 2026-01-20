Ludwigshafen – Feuerwehr rettet Seniorin nach Brandverletzungen im Seniorenzentrum

Ludwigshafen / Metrololregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagnachmittag, 19.01.2026, gegen 15:40 Uhr, kam es in einem Seniorenzentrum in der Rohrlachstraße zu einem Unfall. Eine 71-jährige Bewohnerin rauchte in ihrer Wohnung, als aus bislang ungeklärter Ursache ihre Haare Feuer fingen. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Ein Sachschaden entstand nicht
Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 09:37