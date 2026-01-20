Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Matcha ist derzeit aus Cafés, sozialen Medien und Küchen kaum wegzudenken. Was viele jedoch nicht wissen: Hinter dem grünen Pulver verbirgt sich eine jahrhundertealte japanische Kulturpraxis. Dieser Ursprung steht im Mittelpunkt des Teeseminars an der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) am Samstag, 31. Januar 2026, von 14 bis 16 Uhr „Einführung in die japanische Teezeremonie – Cha No Yu“ das von der japanischen Teespezialistin Mayumi Inayama-Thenent geleitet wird. Die Gebühr beträgt 25 Euro inklusive Tee und Lebensmittel. Die japanische Teezeremonie, „Cha No Yu“, ist weit mehr als die Zubereitung eines Getränks. Sie gilt als Gesamtkunstwerk, in dem Philosophie, Ästhetik, Achtsamkeit und ritualisierte Handlung zu einer bewussten Erfahrung verschmelzen. Das Seminar vermittelt diesen kulturellen Hintergrund praxisnah und verständlich. Zu Beginn erleben die Teilnehmenden eine traditionelle Teezeremonie als Gäste. In ruhiger Atmosphäre genießen sie hochwertigen Matcha-Tee und

eine kleine japanische Süßigkeit. Anschließend erhalten sie eine Einführung in die Grundlagen der Matcha-Zubereitung und lernen zentrale Elemente, Bedeutungen und Werte der Teezeremonie kennen. Anmeldungen nimmt die VHS unter www.vhs-lu.de entgegen oder telefonisch unter 0621504-2238.

Quelle Stadt Lundwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:51