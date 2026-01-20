Ludwigshafen – Einbrecher hinterlassen Verwüstung in Hotel – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen Samstag (17.01.2026), 11 Uhr, und Montag (19.01.2026), 7 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einer Hotelanlage in der Pasadenaallee (Ludwigshafen Mitte), nahe des dortigen Bowlingcenters.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und verwüsteten mehrere Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:03