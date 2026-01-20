Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört 7-teiliger philosophischer Kurs im HPH startet am 02.02.2026



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Februar 2026 findet im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen) ein siebenteiliger philosophischer Kurs unter der Leitung von Dr. Matthias Rugel SJ statt.

Unter dem Titel „Bewusstsein und Ursächlichkeit – Philosophische Übungen, wie die Welt zusammengehört“ lädt der Kurs dazu ein, grundlegende Fragen nach Kausalität, Bewusstsein und dem Zusammenhang von innerer Erfahrungswelt und äußerer Natur wissenschaftlich wie philosophisch zu reflektieren.

Ausgangspunkt ist eine scheinbar selbstverständliche Annahme: Die Welt funktioniert, weil Ursachen Wirkungen hervorbringen. Doch was hält Ursache und Wirkung eigentlich zusammen, wenn sie nicht identisch sind? Naturgesetze allein scheinen diese Notwendigkeit nicht vollständig erklären zu können. Zugleich stellt sich die Frage, warum es in einer naturgesetzlich organisierten Welt überhaupt Bewusstsein, Emotionen, Intuition und Verstehen gibt – Phänomene, die für das Funktionieren der Welt scheinbar nicht notwendig wären und dennoch existieren.

Der Kurs verbindet klassische und zeitgenössische philosophische Ansätze, um diese Fragen gemeinsam zu durchdenken. Dabei werden unter anderem David Hume, Plotin, Alfred N. Whitehead, buddhistische Denkansätze sowie aktuelle Positionen des Panpsychismus und der Quantenphysik einbezogen. Ziel ist es, die Probleme von Kausalität und Bewusstsein nicht getrennt, sondern in ihrer Verknüpfung zu betrachten und so ein einheitliches Verständnis von Welt, Empfinden und Ursächlichkeit zu entwickeln.

Der Kurs findet immer montags von 19 Uhr bis 21 Uhr im Heinrich Pesch Haus statt. Der Kurs beginnt am 2. Februar. Die Teilnahmegebühr für den gesamten Kurs beträgt 105 Euro. Der erste Abend kann kostenfrei als Probetermin besucht werden. Der Kurs richtet sich an philosophisch Interessierte, die Freude am gemeinsamen Denken, Diskutieren und an der Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen unseres Weltverständnisses haben.

