Landau – Wenn das Rathaus närrisch wird: Karnevalstollitäten zu Gast im Landauer Rathaus



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Farbenfroh, pompös und voller guter Laune hält die fünfte Jahreszeit erneut

Einzug ins Landauer Rathaus:

Beigeordnete Lena Dürphold empfing herzlich die Tollitäten der Landauer Karnevalsvereine und sorgte damit für einen närrischen

Höhepunkt im Rathausalltag. Gleichzeitig setzte sie mit einer Spendenübergabe ein herzliches Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des Landauer

Carnevalvereins Narrhalla e.V., des Godramsteiner Karnevalvereins „Die Bachstelze“ sowie des Landauer Carneval Clubs 1965 e.V.

„Was auf den Bühnen gezeigt wird, ist unglaublich vielfältig: Sportliche Darbietungen, Kindheitshelden, Musical-Momente, dazu ganz viel Bewegung,

Spaß und Tanz. Genau das macht die närrische Zeit aus und hält den Fasching in Landau lebendig“, begrüßte Lena Dürphold die anwesenden Tollitäten. Mit Blick auf das große ehrenamtliche Engagement der Vereine ergänzte sie:

„Ich weiß sehr zu schätzen, was Sie hier leisten. Mit viel Herzblut, Humor und Narrensinn bereichern Sie unsere Stadt und unsere Kulturlandschaft – und gerade in herausfordernden Zeiten tut dieses gemeinsame Lachen besonders gut.“ Als Zeichen dieser Anerkennung überreichte sie den drei Vereinen jeweils eine Spende in Höhe von 111 Euro aus Mitteln der Stiftung der Sparkasse Südpfalz.

Im Anschluss überreichten die Jugendprinzessin des Landauer Carneval Clubs, Jana I., das Prinzenpaar Wiebke (Wingerter) I. und Prinz Jan (Lutz) I. vom

Landauer Carnevalverein sowie Prinzessin Julia I. von den Godramsteiner Bachstelzen den diesjährigen Orden an die Vertreterin des Stadtvorstands. Bei

einem kleinen Umtrunk klang der Empfang in geselliger Runde aus, verbunden mit dem Blick auf eine stimmungsvolle fünfte Jahreszeit in Landau.

Bildunterschrift: Vertreterinnen und Vertreter der Landauer Karnevalsvereine sind mit ihren Hoheiten zu Gast im Landauer Rathaus. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:56