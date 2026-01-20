Landau – Der LandauPass 2026 ist ab sofort erhältlich: Zahlreiche Angebote und Ermäßigungen für alle Landauerinnen und Landauer



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ob Rabatt im Freibad oder Zoo, in der Stadtbücherei oder in der

Volkshochschule: Der LandauPass bietet auch in diesem Jahr zahlreiche Angebote und Ermäßigungen. Für ein Kalenderjahr, vom 1. Januar bis zum 31.

Dezember, können Inhaberinnen und Inhaber des LandauPasses die Angebote nutzen.

Der Pass ist ab sofort für alle Landauerinnen und Landauer erhältlich und kann auch in diesem Jahr bei der Jugendförderung, Waffenstraße 5

erworben werden. Bereits vorhandene Pässe werden bei Vorlage verlängert.

Alle Landauerinnen und Landauer haben die Möglichkeit, den LandauPass zu

erwerben. Für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen mit und

ohne Kinder ist der LandauPass kostenfrei. 25 Euro kostet der Pass für Landauer

Alleinerziehende mit mindestens einem minderjährigen oder in Ausbildung

befindlichen Kind, für das die Sorgeberechtigten Kindergeld erhalten. 50 Euro

bezahlen Einzelpersonen sowie Landauer Familien mit mindestens einem

minderjährigen oder in Ausbildung befindlichen Kind, für das die

Sorgeberechtigten Kindergeld erhalten.

„Herzlichen Dank an alle, die bereit sind, mit uns den LandauPass mit Leben zu

füllen und damit die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe für alle

Landauerinnen und Landauer möglich zu machen. Alle Angebote, die auch im

vergangenen Jahr im LandauPass enthalten waren, werden auch 2026

angeboten“, freut sich Beigeordnete Lena Dürphold über das große Angebot.

So erhalten Inhaberinnen und Inhaber Rabatte im Freibad, im Zoo, in der

Stadtbücherei, im Landauer Kulturprogramm, im Haus der Familie, in der

Volkshochschule, bei der Kleinen Bühne Landau, im Haus der Jugend Landau, im

Jugendtreff Horst, im Reptilium, im Restaurant Mola, im Escape Room Puzzles

Landau, im Café zur Krumbeere, bei der DLRG Landau, bei der WingChun

Akademie sowie bei der Tanzsportgemeinschaft Palatina Landau. Alle Rabatte

und Informationen finden sich auf Deutsch und Englisch unter:

www.jufoelandau.com/landau-pass.

Der LandauPass ist erhältlich im Büro der Jugendförderung Landau,

Waffenstraße 5, Zimmer 102, 1. Obergeschoss, Telefon: 06341/13-5172. Die

Jugendförderung ist von Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12 Uhr, von

Montag bis Mittwoch zusätzlich von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag zusätzlich von

14 bis 18 Uhr erreichbar. Freitags nach Vereinbarung. Zur Anmeldung sind ein

Ausweisdokument, für jedes Familienmitglied ab sechs Jahren ein Foto in

Passbildgröße, der Preis in bar sowie gegebenfalls die aktuellen Bescheide über

den Bezug von Sozialleistungen oder Kindergeld mitzubringen.

Bildunterschrift: Auch im Jahr 2026 gibt es den LandauPass. Er bietet zahlreiche

Angebote und Ermäßigungen in verschiedenen Einrichtungen der Stadt. (Quelle:

Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:01