  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1 quer
20.01.2026, 10:56 Uhr

Landau – Auffangstationen für Wildtiere – rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder lobt ein neues Buch zu Leitlinien, Betrieb und Rechtsgrundlagen für fachgerecht betriebene Einrichtungen

1 querLandau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Tierschutz- und Artenschutz sind oft zwei Seiten der gleichen Medaille. Vielen Menschen ist die Pflege und Versorgung von verletzt, krank oder verwaist aufgefundenen oder aus unsachgemäßer Haltung stammenden Wildtieren ein besonderes Anliegen. Wichtig ist, dass der Betrieb entsprechender Auffangstationen bzw. die Versorgung von Wildtieren oder Exoten fachgerecht erfolgt. Leider gibt es hier, bei aller guter Absicht, nicht selten erhebliche Defizite, die auch Genehmigungs- und Kontrollbehörden vor Herausforderungen stellen. Für die Beurteilung fehlten bislang einheitliche Leitlinien.

Diese Lücke wurde jüngst mit der Publikation des Buches „Auffangstationen für Wildtiere – Leitlinien zu Funktion, Betrieb und Rechtsgrundlagen“ aus dem Verlag Aves Publishing, Berlin geschlossen. Ein hochqualifiziertes Fachautorenteam aus erfahrenen Zoo- und Wildtierärzten unterstützte den Herausgeber Dr. Florian Brandes, selbst Fachtierarzt für Wildtiere und Artenschutz und langjähriger Leiter der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen. Die professionelle Organisation und die allgemeinen Grundlagen des Betriebes von Auffangstationen für Wildtiere stehen im Mittelpunkt dieses Ratgebers. Besonderes Augenmerk wird den rechtlichen Vorgaben, der tiermedizinischen Versorgung und den Rahmenbedingungen zur Aufnahme sowie Betreuung der Tiere – bis hin zum Prozess der Auswilderung gewidmet. Dabei schöpfen die fachkundigen Autoren aus langjähriger eigener Erfahrung.

Sowohl mit der Kontrolle von Auffangstationen befasste Mitarbeiter von Behörden als auch Personen, welche die Neugründung einer Auffangstation planen, können sich mit diesem Buch rasch in die komplexe Thematik einarbeiten. Mitarbeiter von Auffangstationen selbst finden eine Praxishilfe und ein wertvolles Nachschlagewerk, das die eigene Arbeit jahrelang begleiten wird und bei konkreten Problemen unterstützt. Fachkräfte in Auffangstationen und Behörden, Engagierte im Arten- und Tierschutz sowie aus benachbarten Disziplinen wie der Veterinärmedizin werden dieses einmalige Werk aktiv nutzen können. Es ist zudem für die Aus- und Fortbildung sehr gut geeignet.

Der Anstoß für das Autorenteam kam von Dr. Jens-Ove Heckel. Er ist langjähriges rheinland-pfälzisches Tierschutzbeiratsmitglied und dessen einstiger Vorsitzender sowie Direktor und leitender Tierarzt des Zoo Landau in der Pfalz und Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) e.V.

„Wenn Wildtiere verletzt sind oder aus anderen Gründen unsere Hilfe brauchen, muss immer das oberste Ziel sein, dass sie wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren können. Ihnen richtig zu helfen, ist eine große Herausforderung. Darum unterstützen wir mit Fördermitteln aus dem Naturschutz ausgewählte professionelle Wildtierauffangstationen, die sich um besonders oder streng geschützte Tierarten kümmern. Mit dem Buch von einem Autorenteam mit langjähriger Erfahrung im Management von Auffangstationen ist nun ein wertvolles Nachschlagewerk entstanden. Ich freue mich sehr, dass die Initiative für ein solches, in Deutschland einmaliges, Nachschlagewerk aus Rheinland-Pfalz kam. Das zeigt, wie sehr uns allen hier das Tierwohl am Herzen liegt“, so Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder.

Bildunterschriften:

Die rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzministerin Katrin Eder freut sich über das Buch über Auffangstationen für Wildtiere, das ihr Landaus Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel vorstellte.Die „Initialzündung“ für die Erstellung des Fachbuchs über Auffangstationen für Wildtiere setzte Landaus Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel in seiner Amtszeit als Vorsitzender des Tierschutzbeirats Rheinland-Pfalz.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz – Bild (Quelle: Zoo Landau)

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 10:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com