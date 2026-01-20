Hockenheim – Am Freitag ist Feierabendmarkt!

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Egal ob Obst und Gemüse, Käse, Backwaren oder Wein – auf dem Hockenheimer Feierabendmarkt bieten zahlreiche regionale Anbieter ihr abwechslungsreiches Sortiment an. Der Hockenheimer Feierabendmarkt findet jeweils am zweiten und vierten Freitag des Monats auf dem Zehntscheunenplatz statt. Von 14:00 bis 18:00 Uhr kann hier eingekauft und geschlemmt werden. Der nächste Markt-Tag findet am 23. Januar 2026 statt.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten an diesem Termin neben den etablierten Beschickern zwei neue Anbieter. Wer Lust auf einen deftigen Snack hat, ist bei der Dampfnudelschmiede genau richtig. Den regionalen Klassiker gibt es hier mit hausgemachter Kartoffelsuppe an jedem vierten Freitag im Monat.

Frisches Obst und Gemüse gibt es ab sofort jeden zweiten und vierten Freitag im Monat bei der Obst & Gemüse Fee aus Leimen. Hier finden Besucherinnen und Besucher neben frischen Äpfeln, Gurken, Brokkoli und co.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:37