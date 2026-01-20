Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Da die Stadt Hockenheim die Anpassung der Gebühren der Wasserversorgungssatzung zum 1. Februar 2026 beschlossen hat, soll allen Gebührenschuldnern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Wasserzählerstände zum 31.01.2026 abzulesen. Somit kann der dann ermittelte Verbrauch noch zu den günstigeren Gebührensätzen abgerechnet werden. Erfolgt keine Meldung, werden die Zählerstände rechnerisch ermittelt.

Die aktuelle Version der Wasserversorgungssatzung ist auf der Homepage der Stadt unter Stadtrecht zu finden und zudem auf der Homepage der Stadtwerke Hockenheim. Die aktuell gültigen Gebührensätze wurden zuletzt zum 01.01.2024 angepasst.

Nähere Informationen finden Sie unter https://www.stadtwerke-hockenheim.de/Wasser/Preise/

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:22