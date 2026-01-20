Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Kirchheim hat die Stadt Heidelberg an der Kreuzung Albert-Fritz-Straße/Königsberger Straße neue Querungshilfen für Zufußgehende eingerichtet. Mit einem beleuchteten Zebrastreifen und einer Mittelinsel verbessert die Stadt gezielt die Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg. Die Maßnahmen liegen direkt an der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule und einem Kindergarten, die täglich von zahlreichen Kindern besucht werden.

Der Zebrastreifen ist beleuchtet und mit Blindenleitsystemen sowie abgesenkten Bordsteinen barrierefrei gestaltet. Auch die Mittelinsel ermöglicht durch ihre barrierefreie Ausführung ein sicheres Queren für Rollstuhlnutzende und sehbehinderte Menschen.

Die neue Querung ist Teil eines umfassenden städtischen Programms zur Verbesserung der Schulwegsicherheit.

Umfassende Prüfung und Umsetzung von Maßnahmen für sichere Kinderwege

Die Stadt hat gemeinsam mit einem externen Sicherheitsauditor erstmals stadtweit alle Kinderwege systematisch überprüft und dabei 2.930 sicherheitsrelevante Maßnahmen identifiziert. Besonders gefährliche Stellen sowie Bereiche rund um Schulen und Kindergärten werden dabei vorrangig umgesetzt. Der Umsetzungsfortschritt wird transparent über den Anliegenmelder dargestellt. Eine derart flächendeckende Analyse der städtischen Infrastruktur ist bundesweit selten.

Über die Analyse hinaus setzt die Stadt konsequent auf Umsetzung: Ohne Einsparungen werden laufend neue Maßnahmen entwickelt und realisiert, um die Verkehrssicherheit für Kinder nachhaltig zu verbessern. Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Maßnahmen sind online unter anliegen.heidelberg.de zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:58