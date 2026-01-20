Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wenn der Fürst der Finsternis zum Tanz bittet, wird das Heidelberger Schloss zur Bühne für Vampire, Werwölfe und andere nächtliche Gestalten: Die „Nacht der Vampire“ gilt längst als das große Faschings-Warm-up mit Kultstatus in der Rhein-Neckar-Region. Jahr für Jahr pilgern fantasievoll verkleidete Gäste auf den Königssitz über der Stadt – und viele investieren Wochen in spektakuläre Kostüme, von opulenten Vampirroben bis zu extrem detailverliebten Fantasy-Kreationen. Der Einlass ist stets ein wahrer Kostüm-Showlaufsteg inmitten des Publikums. Gefeiert wird auf zwei Ebenen: Im historischen Königssaal und im urigen Fasskeller heizen zwei DJs den Untoten und Unerschrockenen mit einer energiegeladenen Mischung ein – von Kult-Hits der 80er- und 90er-Jahre bis zu aktuellen Club-Sounds. Während sich auf einer Ebene die Tanzfläche unter Klassikern und modernen Remixen füllt, sorgt die zweite Ebene mit abwechslungsreichen Beats für zusätzliche Partystimmung.

Höhepunkt der schaurigen Nacht ist der große Kostümwettbewerb. Wer mit Kreativität, Mut zur Verwandlung und Bühnentauglichkeit überzeugt, darf auf erstklassige Preise im Gesamtwert von 600 Euro hoffen. Die Mischung aus Party, Performance und Verwandlungskunst macht die schaurige Schlossnacht zu einem Fixtermin im Kalender vieler Faschingsfans – und zu einem der begehrtesten Events auf dem Heidelberger Schloss. Der Dresscode der Nacht ist daher eindeutig: Grusel in allen Formen, Farben und Facetten. Verkleiden ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht – denn erst die fantasievollen Outfits machen die Schaurige Schlossnacht zu jener unheimlich guten Party, bei der wortwörtlich die Nacht durchtanzt wird.

Für den Eintritt in die nächtliche Parallelwelt stehen verschiedene Tickets zur Wahl: Das Partyticket kostet 29,50 Euro (Abendkasse: 35 Euro). Wer die ganze Nacht bargeldlos anstoßen möchte, bucht vorab die Variante mit Getränkepauschale für 69,50 Euro und genießt an der Weinbar ausgewählte Top-Weine, Gin Tonics, Longdrinks und Mocktails. Das All-Inclusive-Ticket für 119,50 Euro umfasst wiederum den Eintritt, die Getränkepauschale und ein reichhaltiges Grusel-Buffet. (Das Buffet ist später nicht nachbuchbar.) Grusel-Buffet von 18- 20.30 Uhr – Party-Beginn & Einlass 20.30 Uhr – Ende 2.00 Uhr.

