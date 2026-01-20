Heidelberg – „Haunted Heidelberg – Böse Nachtgeschichten“ am Samstag, 31. Januar 18:30 Uhr



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Sie kennen Heidelberg im Sonnenschein mit seinen romantischen Gässchen?

Kommen Sie nach Einbruch der Dunkelheit: Erleben Sie die dunkle Seite der Altstadt. Lauschen Sie bei unserer „Gänsehautführung“ fesselnden Erzählungen über Mumien, Begräbnisriten, den Fluch der Krone und den Geheimnissen des Heiligenbergs.

Vorsicht: Nur für Menschen mit guten Nerven, denen ein bisschen Grusel nichts ausmacht! Nicht für Kinder geeignet.

Voranmeldung ist notwendig: info@palatina-zeitreisen.de

Treffpunkt: Universitätsplatz, Löwenbrunnen

Tickets: (15 € / 10 € erm.) – Verkauf erfolgt vor Ort.

Quelle: Heidelberger Gästeführer e.V.

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:39