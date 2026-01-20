Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Bereich Friedrich-Ebert-Anlage 6 bis 8 wird der Geh- und Radweg ab Montag, 26. Januar 2026, voraussichtlich für ein Jahr gesperrt. Hintergrund sind Sanierungsarbeiten an den Gebäuden des Juristischen Seminars der Universität Heidelberg, die vom Land Baden-Württemberg über das „Amt Mannheim und Heidelberg“ von Vermögen und Bau Baden-Württemberg durchgeführt werden.

Umleitungen für den Fuß- und Radverkehr:

• Radfahrende in Richtung Altstadt werden ab Adenauerplatz über die Sofienstraße in die Plöck umgeleitet.

• Fußgängerinnen und Fußgänger werden gebeten, die gegenüberliegende Straßenseite zu nutzen.

• Für den motorisierten Verkehr ergeben sich keine Einschränkungen.

Die Sperrung war ursprünglich für den 1. November 2025 geplant, wurde jedoch verschoben, um Verkehrs- und Bauabläufe besser abzustimmen. Sie wird voraussichtlich bis November 2026 andauern.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:52