Heidelberg – Faschingsferien im Zoo



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Zoo-Akademie reagiert auf hohe Nachfrage mit zusätzlichen Halbtags-Workshops

Sie sind erstmals im Programm der Zoo-Akademie im Zoo Heidelberg und direkt ausgebucht: Die Zoo-Ferien zu Fasching.

Aufgrund der großen Nachfrage hat das Team der Zoo-Akademie das Angebot an Workshops in den

Faschingsferien erweitert.

Junge Teilnehmende entdecken in zusätzlichen Halbtags-Workshops unter

anderem beim ganz neuen Format „Dinosaurier: Vom T-Rex bis zum Gänsegeier“ die Spuren

von Dinosauriern in der heutigen Tierwelt, gehen im Lernlabor den Geheimnissen der DNA auf

den Grund oder stellen eigenen Frischkäse her. Das erweiterte Programm bietet spannende,

zum Teil wetterunabhängige und altersgerechte Natur- und Wissenschaftserlebnisse für junge

Entdecker.

Wenn der Zoo im Winter ruhiger wird, beginnt für junge Entdecker eine besonders spannende

Zeit: Tiere lassen sich aufmerksamer beobachten und hinter den Kulissen der Zoo-Akademie

wird im Vivarium und den Laboren wetterunabhängig geforscht und ausprobiert. Die Zoo-

Ferien zu Fasching stehen in diesem Jahr erstmals auf dem Programm der Zoo-Akademie im

Zoo Heidelberg und waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. „Dass die Nachfrage für das

Ferienprogramm so groß ist, freut uns natürlich und bestätigt, dass unsere außerschulischen

Bildungsangebote auch und gerade in der Winterzeit wichtig sind“, sagt Axel Schlemann,

Leiter der Zoo-Akademie.

Die zusätzlichen Halbtags-Workshops finden jeweils vormittags von 10 bis 13 Uhr statt. Die

Teilnahme kostet 28 Euro inklusive Zoo-Eintritt. Einige Angebote finden wetterunabhängig im

Lernlabor statt, andere belohnen gut eingepackte Forscher mit spannenden Beobachtungen

im Freien und machen den Zoo Heidelberg in der kalten Jahreszeit zu einem besonderen

Lernort.

Unter zoo-akademie.org/freie-plaetze-faschingsferien sind alle Veranstaltungen online

buchbar. Wer in den Faschingsferien keinen Platz mehr bekommt, kann sich jetzt noch einen

der letzten freien Plätze in den Osterferien sichern.

Quelle: Zoo Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 21:41