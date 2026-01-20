  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

4096 2731 maxZZZ
20.01.2026, 23:10 Uhr

Heidelberg – Ehrenamtskarte Baden-Württemberg eingeführt! OB Eckart Würzner: „Zeichen des Dankes und der großen Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement“

4096 2731 maxZZZ
Oberbürgermeister Eckart Würzner (3. von rechts) stellte an der DLRG-Wache in Wieblingen gemeinsam mit Hanni Derr vom OB-Referat (2. von links), Steffen Wörner (1. Vorsitzender DLRG-Stadtgruppe Heidelberg, 4. von links), Christoph Schlomach (stellvertretender Ortsbeauftragter THW Heidelberg, 5. von links), Frank Karlein (Kommandant Freiwillige Feuerwehr Wieblingen, 2. von rechts) und weiteren Ehrenamtlichen der drei Organisationen die Einführung der Ehrenamtskarte Baden-Württemberg in Heidelberg vor. Foto: Philipp Rothe
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg stärkt gemeinsam mit dem Land weiter das ehrenamtliche Engagement: Ab Dienstag, 20. Januar 2026, können Ehrenamtliche in Heidelberg die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg beantragen. Inhaberinnen und Inhaber erhalten in ausgewählten Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in Heidelberg und landesweit Vergünstigungen und besondere Angebote. Antragsberechtigt sind unter anderem Mitglieder in Einsatzabteilungen von Rettungsorganisationen und Ehrenamtliche, die sich seit mindestens einem Jahr in Heidelberg in hohem Maße für die Gesellschaft engagieren. Bei einem Pressetermin am Montag, 19. Januar 2026, in der DLRG-Rettungswache in Heidelberg-Wieblingen hat Oberbürgermeister Eckart Würzner gemeinsam mit Ehrenamtlichen von DLRG, THW und Freiwilliger Feuerwehr die Einführung der Ehrenamtskarte Baden-Württemberg in Heidelberg vorgestellt.

„Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler Pfeiler unserer Stadtgesellschaft. Mit der Einführung der Ehrenamtskarte in Heidelberg wollen wir all denjenigen, die sich tagtäglich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl in unserer Stadt einsetzen, etwas zurückgeben – als Zeichen des Dankes und der großen Wertschätzung für ihr wertvolles ehrenamtliches Engagement“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Wer kann eine Ehrenamtskarte erhalten?

Einen garantierten Anspruch gibt es unter anderem für Freiwilligendienstleistende und Mitglieder in Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Ansonsten müssen Ehrenamtliche folgende Kriterien für eine Ehrenamtskarte erfüllen:
• Sie engagieren sich seit mindestens einem Jahr in Heidelberg in hohem Maße für die Gesellschaft.
• Sie setzten sich in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 200 Stunden freiwillig und unentgeltlich in einer Organisation für das Gemeinwohl ein.
• Oder sie arbeiteten in jüngster Zeit mindestens 100 Stunden freiwillig in einem gemeinwohlorientierten Projekt? (Sonderform der Ehrenamtskarte: nur für ein Jahr gültig)
• Die jeweilige Organisation muss das Ehrenamt und den Stundenumfang bescheinigen.
• Ihr Einsatz findet im öffentlichen Raum, also nicht im privaten oder familiären Umfeld statt und ist nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet.

Wie kann ich die Ehrenamtskarte in Heidelberg beantragen?

Ehrenamtliche können ab Dienstag, 20. Januar 2026, online unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte Anträge stellen.
Welche Vorteile genießen Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte?

Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte profitieren in Heidelberg und ganz Baden-Württemberg von Ermäßigungen in ausgewählten Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. In Heidelberg erhalten sie unter anderem vergünstigte Jahreskarten im Zoo. Zudem sollen spezielle Angebote verlost werden, die einmalige Einblicke ermöglichen – etwa Karten für Proben der Schlossfestspiele und Sonderführungen im Kurpfälzischen Museum. „Zum Start der Ehrenamtskarte in Heidelberg warten bereits interessante Angebote auf Ehrenamtliche. Wir sind in Gesprächen mit zahlreichen weiteren Partnern mit dem Ziel, diese weiter auszubauen“, erläuterte Hanni Derr von der städtischen Koordinierungsstelle für Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters.

Landesweit gibt es mit der Ehrenamtskarte etwa Vergünstigungen im Schloss Mannheim, in der Staatsgalerie und im Staatstheater Stuttgart sowie im Staatlichen Museum für Naturkunde und im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de).

Was sagen Ehrenamtliche zur Ehrenamtskarte?

„Die Ehrenamtskarte ist eine kleine Karte mit großer Wertschätzung. Wir als DLRG Heidelberg freuen uns, dass Ehrenamtliche und Freiwillige damit ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Heidelberg setzt als engagierte Stadt ein klares Signal für die Förderung des Ehrenamts“, sagte Steffen Wörner, 1. Vorsitzender der DLRG-Stadtgruppe Heidelberg. Diese ist ganzjährlich rund um die Uhr für Wasserrettungseinsätze in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis einsatzklar. Die ehrenamtliche Einsatzgruppe setzt sich aus qualifizierten Einsatztauchern, Bootsführern und Strömungsrettern zusammen. Während der Sommersaison wird die Sicherheit auf und im Neckar zusätzlich durch ein ehrenamtliches Team aus Wachgängern und Sanitätern gewährleistet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt neben der Jugendarbeit in der Schwimmausbildung. Weitere Infos gibt es unter heidelberg.dlrg.de.

Christoph Schlomach, stellvertretender Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks Heidelberg, betonte: „Das THW Heidelberg steht für Hilfsbereitschaft, Offenheit und starken Zusammenhalt. Ehrenamtliches Engagement bei uns bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, anderen Menschen zu helfen und sich aktiv für die Gesellschaft einzusetzen. In Not- und Unglücksfällen unterstützt das Technische Hilfswerk die Bevölkerung mit moderner Technik und fundiertem Fachwissen – in Deutschland ebenso wie weltweit. Ob Vermisstensuche, die Sicherung
einsturzgefährdeter Gebäude, Pumparbeiten oder die Versorgung mit Strom sicherstellen: Das THW ist da, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir freuen uns sehr, dass dieses Engagement mit der Ehrenamtskarte gewürdigt wird.“ Der Ortsverband zählt 210 Mitglieder, darunter 45 Kinder- und Jugendliche sowie 165 aktive Einsatzkräfte (mehr Infos online unter ov-heidelberg.thw.de).

„Die Ehrenamtskarte ist ein tolles Signal an alle, die sich in der Feuerwehr ehrenamtlich engagieren, in Heidelberg sind dies rund 380 Männer und Frauen“, sagte Frank Karlein, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wieblingen: 45 Männer und Frauen engagieren sich in der aktiven Mannschaft. Hinzu kommen mehr als 40 Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. „Das Engagement ist vielfältig und nicht auf Übungen und Einsätze beschränkt. Auch die Pflege der Ausrüstung, der Feuerwehrhäuser und vor allem der Kinder- und Jugendarbeit und die Präsenz im Stadtteil sind weitere wichtige Tätigkeiten. Hier investieren wir viel Herzblut und auch Zeit. Die Ehrenamtskarte zeigt, dass dieses Engagement gesehen und gewürdigt wird“, ergänzte Karlein. Mehr Infos im Internet unter www.feuerwehr-wieblingen.de.

Auftaktveranstaltung gemeinsam mit dem Land am 6. Februar im Rathaus

Für engagierte Bürgerinnen und Bürger besteht am 6. Februar 2026 von 14 bis 17 Uhr im Heidelberger Rathaus die Möglichkeit, sich zu informieren. Oberbürgermeister Würzner und Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, stellen das Angebot vor und überreichen die ersten Ehrenamtskarten in Heidelberg an Ehrenamtliche von Rettungsorganisationen. Zudem können sich Ehrenamtliche mit ausgefülltem Antrag und einer Bestätigung ihres Engagements auch gleich vor Ort eine Ehrenamtskarte ausstellen lassen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 23:10

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com