Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg stärkt gemeinsam mit dem Land weiter das ehrenamtliche Engagement: Ab Dienstag, 20. Januar 2026, können Ehrenamtliche in Heidelberg die Ehrenamtskarte Baden-Württemberg beantragen. Inhaberinnen und Inhaber erhalten in ausgewählten Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen in Heidelberg und landesweit Vergünstigungen und besondere Angebote. Antragsberechtigt sind unter anderem Mitglieder in Einsatzabteilungen von Rettungsorganisationen und Ehrenamtliche, die sich seit mindestens einem Jahr in Heidelberg in hohem Maße für die Gesellschaft engagieren. Bei einem Pressetermin am Montag, 19. Januar 2026, in der DLRG-Rettungswache in Heidelberg-Wieblingen hat Oberbürgermeister Eckart Würzner gemeinsam mit Ehrenamtlichen von DLRG, THW und Freiwilliger Feuerwehr die Einführung der Ehrenamtskarte Baden-Württemberg in Heidelberg vorgestellt.

„Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler Pfeiler unserer Stadtgesellschaft. Mit der Einführung der Ehrenamtskarte in Heidelberg wollen wir all denjenigen, die sich tagtäglich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl in unserer Stadt einsetzen, etwas zurückgeben – als Zeichen des Dankes und der großen Wertschätzung für ihr wertvolles ehrenamtliches Engagement“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Wer kann eine Ehrenamtskarte erhalten?

Einen garantierten Anspruch gibt es unter anderem für Freiwilligendienstleistende und Mitglieder in Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks. Ansonsten müssen Ehrenamtliche folgende Kriterien für eine Ehrenamtskarte erfüllen:

• Sie engagieren sich seit mindestens einem Jahr in Heidelberg in hohem Maße für die Gesellschaft.

• Sie setzten sich in den vergangenen zwölf Monaten mindestens 200 Stunden freiwillig und unentgeltlich in einer Organisation für das Gemeinwohl ein.

• Oder sie arbeiteten in jüngster Zeit mindestens 100 Stunden freiwillig in einem gemeinwohlorientierten Projekt? (Sonderform der Ehrenamtskarte: nur für ein Jahr gültig)

• Die jeweilige Organisation muss das Ehrenamt und den Stundenumfang bescheinigen.

• Ihr Einsatz findet im öffentlichen Raum, also nicht im privaten oder familiären Umfeld statt und ist nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet.

Wie kann ich die Ehrenamtskarte in Heidelberg beantragen?

Ehrenamtliche können ab Dienstag, 20. Januar 2026, online unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte Anträge stellen.

Welche Vorteile genießen Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte?

Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte profitieren in Heidelberg und ganz Baden-Württemberg von Ermäßigungen in ausgewählten Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. In Heidelberg erhalten sie unter anderem vergünstigte Jahreskarten im Zoo. Zudem sollen spezielle Angebote verlost werden, die einmalige Einblicke ermöglichen – etwa Karten für Proben der Schlossfestspiele und Sonderführungen im Kurpfälzischen Museum. „Zum Start der Ehrenamtskarte in Heidelberg warten bereits interessante Angebote auf Ehrenamtliche. Wir sind in Gesprächen mit zahlreichen weiteren Partnern mit dem Ziel, diese weiter auszubauen“, erläuterte Hanni Derr von der städtischen Koordinierungsstelle für Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters.

Landesweit gibt es mit der Ehrenamtskarte etwa Vergünstigungen im Schloss Mannheim, in der Staatsgalerie und im Staatstheater Stuttgart sowie im Staatlichen Museum für Naturkunde und im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de).

Was sagen Ehrenamtliche zur Ehrenamtskarte?

„Die Ehrenamtskarte ist eine kleine Karte mit großer Wertschätzung. Wir als DLRG Heidelberg freuen uns, dass Ehrenamtliche und Freiwillige damit ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung erhalten. Heidelberg setzt als engagierte Stadt ein klares Signal für die Förderung des Ehrenamts“, sagte Steffen Wörner, 1. Vorsitzender der DLRG-Stadtgruppe Heidelberg. Diese ist ganzjährlich rund um die Uhr für Wasserrettungseinsätze in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis einsatzklar. Die ehrenamtliche Einsatzgruppe setzt sich aus qualifizierten Einsatztauchern, Bootsführern und Strömungsrettern zusammen. Während der Sommersaison wird die Sicherheit auf und im Neckar zusätzlich durch ein ehrenamtliches Team aus Wachgängern und Sanitätern gewährleistet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt neben der Jugendarbeit in der Schwimmausbildung. Weitere Infos gibt es unter heidelberg.dlrg.de.

Christoph Schlomach, stellvertretender Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerks Heidelberg, betonte: „Das THW Heidelberg steht für Hilfsbereitschaft, Offenheit und starken Zusammenhalt. Ehrenamtliches Engagement bei uns bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, anderen Menschen zu helfen und sich aktiv für die Gesellschaft einzusetzen. In Not- und Unglücksfällen unterstützt das Technische Hilfswerk die Bevölkerung mit moderner Technik und fundiertem Fachwissen – in Deutschland ebenso wie weltweit. Ob Vermisstensuche, die Sicherung

einsturzgefährdeter Gebäude, Pumparbeiten oder die Versorgung mit Strom sicherstellen: Das THW ist da, wenn Hilfe gebraucht wird. Wir freuen uns sehr, dass dieses Engagement mit der Ehrenamtskarte gewürdigt wird.“ Der Ortsverband zählt 210 Mitglieder, darunter 45 Kinder- und Jugendliche sowie 165 aktive Einsatzkräfte (mehr Infos online unter ov-heidelberg.thw.de).

„Die Ehrenamtskarte ist ein tolles Signal an alle, die sich in der Feuerwehr ehrenamtlich engagieren, in Heidelberg sind dies rund 380 Männer und Frauen“, sagte Frank Karlein, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wieblingen: 45 Männer und Frauen engagieren sich in der aktiven Mannschaft. Hinzu kommen mehr als 40 Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. „Das Engagement ist vielfältig und nicht auf Übungen und Einsätze beschränkt. Auch die Pflege der Ausrüstung, der Feuerwehrhäuser und vor allem der Kinder- und Jugendarbeit und die Präsenz im Stadtteil sind weitere wichtige Tätigkeiten. Hier investieren wir viel Herzblut und auch Zeit. Die Ehrenamtskarte zeigt, dass dieses Engagement gesehen und gewürdigt wird“, ergänzte Karlein. Mehr Infos im Internet unter www.feuerwehr-wieblingen.de.

Auftaktveranstaltung gemeinsam mit dem Land am 6. Februar im Rathaus

Für engagierte Bürgerinnen und Bürger besteht am 6. Februar 2026 von 14 bis 17 Uhr im Heidelberger Rathaus die Möglichkeit, sich zu informieren. Oberbürgermeister Würzner und Dr. Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, stellen das Angebot vor und überreichen die ersten Ehrenamtskarten in Heidelberg an Ehrenamtliche von Rettungsorganisationen. Zudem können sich Ehrenamtliche mit ausgefülltem Antrag und einer Bestätigung ihres Engagements auch gleich vor Ort eine Ehrenamtskarte ausstellen lassen.

