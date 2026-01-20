  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.01.2026, 14:03 Uhr

Heidelberg – Das UnterwegsTheater hebt wieder ab mit „On the Fly“

UnterwegsTheaterHeidelberg On the fly Photo2 G.Kraemmer smallHeidelberg / Metropolregion Rhein-neckar – Am 29. und 31. Januar: On the Fly kehrt Ende Januar mit besonderen und hochkarätigen Gästen auf die Bühne zurück. Das Motto dieser beiden Tanz-und Konzertabende lautet: gemeinsam und solidarisch. Das neue Stück von Jai Gonzales und dem UnterwegsTheater Ensemble wird am 29. Januar zusammen mit einem literarisch-musikalischen Programm mit Bariton Matthias Horn und Pianist Christoph Ullrich gezeigt. Am 31. Januar sind Musiker*innen des Klangforum Heidelberg bei On the Fly zu Gast.

„On the Fly“ zelebriert Leichtigkeit als eine Haltung, die sich der eigenen Kraft bewusst ist und ihr Nahrung gibt, indem sie in Bewegung bleibt. Das Stück nimmt Bezug auf die Arbeitsweise eines freien Theaterensembles und beschreibt ein Lebensgefühl ohne festen Boden unter den Füßen, voller Hochgefühle und Fallhöhe, ohne Autopilot, aber im vollen Vertrauen auf die Mannschaft.

Der Heidelberger Bariton Matthias Horn und der Frankfurter Pianist Christoph Ullrich haben für die Vorstellung am 29. Januar ein literarisch-musikalisches Programm zum Thema Luft zusammengestellt. Mit Werken von Robert Schumann, Günter Grass, Aaron Copland, Jean Paul, Morton Feldman, Antoine de Saint-Exupéry, Franz Schubert, Ernst Jandl, Domenico Scarlatti, Karl Kraus, Victor Ullmann und vielen anderen nähern sie sich diesem unsichtbaren und doch unverzichtbaren Element in vielfältiger Weise: Denn nicht die viel beschäftigten Augen, sondern die Ohren sind es, die die allerersten und auch die allerletzten Sinneseindrücke unseres Lebens vermitteln. Matthias Horn und Christoph Ullrich konzertieren seit vielen Jahren gemeinsam unter anderen bei den Niedersächsischen Musiktagen, dem Würzburger Mozartfest, den Ludwigsburger Festspielen und den internationalen Musiktagen des Domes zu Speyer.

Am 31. Januar sind Solist*innen des Klangforum Heidelberg zu Gast bei „On the Fly“: Sopranistin Clémence Boullu und J. Marc Reichow am Flügel eröffnen mit einem Liedprogramm, das den Bogen spannt von Camille Saint-Saëns‘ textloser Nachtigall über Viktor Ullmanns Vertonungen der fünfhundert Jahre alten Sonette von Louize Labé bis hin zu Cathy Berberians legendärer „Stripsody“, einer Vokalperformance mit Comictexten. Danach performt der Schlagzeuger Boris Müller sein sinnlich-experimentelles Werk „Lithosphäre“ (= steinerne Hülle der Erde), das sich mit Klängen beschäftigt, die auf die unterschiedlichste Weise natürlich oder künstlerisch von Steinen erzeugt werden. Die Materialien und Instrumente dieser Solo-Improvisation hat der Schlagzeuger selbst gesammelt bzw. gebaut.

Die Gäste der beiden Vorstellungen sind langjährige Partner des UnterwegsTheaters, die die HebelHalle als Ort für Experimente, Offenheit und intensive künstlerische Erfahrungen schätzen. Seit 37 Jahren präsentieren die UnterwegsTheatermacher Jai Gonzales und Bernhard Fauser ihre Theaterarbeit in Heidelberg und international als gelebte Utopien, offenherzig und gleichzeitig konzentriert auf das Wesentliche, entstanden aus Arbeitsprozessen, in denen Reflexion stets mit Machen verbunden ist.

1988 haben die Tänzerin Jai Gonzales und der ausgebildete Akrobat Bernhard Fauser nicht lange nach günstigen Startbedingungen gesucht, sondern losgelegt mit Tanzstücken, die international Anerkennung fanden, und mit dem Ausbau einer Probebühne, auf der manche, heute weltweit tätigen Choreograph*innen erste eigene Stücke zeigten. Ein internationales Netzwerk wuchs und die ganze Stadt wurde immer wieder mit ARTORT im öffentlichen Raum eingebunden. Es folgten zahlreiche Kooperationen, darunter 2012 der Zusammenschluss mit dem Stadttheater als TANZAllianz, die Heidelberg zur deutschlandweit wahrgenommenen Tanzstadt machte.

On the Fly

von Jai Gonzales

Donnerstag, 29. Januar 2026, 20 Uhr, HebelHalle

mit Matthias Horn (Bariton) und Christoph Ullrich (Klavier)

Samstag, 31. Januar 2026, 20 Uhr, HebelHalle

mit Solist*innen des Klangforum Heidelberg: Clémence Boullu (Sopran), J. Marc Reichow (Klavier) und Boris Müller (Schlagwerk)

On the Fly

Choreographie Jai Gonzales in Zusammenarbeit mit dem UnterwegsTheater Ensemble

Tanz Stavros Apostolatos, Neve Arbel, Nikos Grioriadis, Hsin-I Huang, Yu-Yuan Huang, Shih-Ping Lin

Licht Bernhard Fauser

Weitere Informationen und Tickets unter www.unterwegstheater.de

Foto: Günter Krämmer

UnterwegsTheater Heidelberg – gemeinnützige GmbH

HebelHalle-KünstlerhausUnterwegsTheater

Hebelstr. 9, D – 69115 Heidelberg

gefördert von der Stadt Heidelberg und dem Land Baden-Württemberg

info@unterwegstheater.de

Direktion: Bernhard Fauser, Maria Yolanda Gonzales Cavero

20. Januar 2026

