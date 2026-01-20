Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sitzungen der Bezirksbeiräte finden ab Ende April 2026 wieder in den Stadtteilen statt. Die Lokalgremien hatten zuletzt zentral im Rathaus in der Altstadt getagt, um Kosten einzusparen. „Wir wollen, dass Politik nah bei den Menschen ist – deshalb war es unser Ziel, mit den Bezirksbeiräten schnellstmöglich wieder in die Stadtteile zurückzukehren. Dank der ersten Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung können wir diesen Schritt nun gehen. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern in den Bezirksbeiräten für ihr Verständnis und freue mich, dass diese für unsere Stadt so wichtige politische Basisarbeit wieder in den Quartieren stattfinden kann“, erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Die Stadt Heidelberg muss aufgrund eines Haushaltsdefizits einen strikten Sparkurs fahren und in allen Bereichen Kosten senken. Das betrifft auch die Arbeit der politischen Gremien. Die Stadt hatte daher die Sitzungen der Bezirksbeiräte im letzten Quartal 2025 zentral ins Rathaus verlegt, um Kosten für die Anmietung externer Räume und Personaleinsatz einzusparen. Insgesamt führten sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen dazu, dass das Haushaltsergebnis 2025 um rund 30 Millionen Euro verbessert werden konnte. Ein im Dezember 2025 vom Gemeinderat beschlossenes Programm soll zudem den Haushalt 2026 um 40 Millionen Euro entlasten.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 20. Januar 2026, 22:48