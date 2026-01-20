Frankenthal – Entspannender Saunaabend im OstparkBad im Zeichen der Fastnacht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Fastnachtszeit lädt die OstparkSauna zu einem besonderen Themenabend ein. Unter dem Motto „Helau Again!“ erwartet die Gäste am Freitag, 30. Januar 2026, ab 17 Uhr ein stimmungsvoller Saunaabend im OstparkBad Frankenthal.

Gerade in der Zeit vor den Fastnachtstagen bietet dieser Abend die Gelegenheit, noch einmal zur Ruhe zu kommen oder sich bereits in ausgelassene Stimmung zu bringen. Die wohltuende Wärme der Sauna kann das allgemeine Wohlbefinden unterstützen und hilft dabei, Körper und Geist auf die kommenden Tage einzustimmen.

Im Salinenblick sorgen Faschingsmusik und aktive Aufgüsse mit Spaß für gute Laune und eine fröhliche Atmosphäre. Wer es ruhiger mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Im Heuspeicher werden von 17:00 bis 21:00 Uhr parallel entspannende Aufgüsse angeboten.

So können die Gäste ganz nach Wunsch zwischen stimmungsvoller Unterhaltung und ruhiger Entspannung wählen.

Gönnen Sie sich diese kleine Auszeit vor dem Fastnachtstrubel und genießen Sie entspannende Stunden in der OstparkSauna.

