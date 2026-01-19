Weinheim – Weinheim im Süden ganz oben

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zweiburgenstadt präsentiert sich erstmals mit der neuen Tourismus GmbH „Tourimia“ auf der CMT in Stuttgart
„Im Süden ganz oben“, so lautet der Slogan der neu gegründeten
Tourismusvereinigung für den Norden-Baden-Württembergs mit Namen „Tourimia“.
Weinheim liegt mittendrin in dieser großen touristischen Destination, die aus den
Regionen Heilbronner Land, Hohenlohe, Kraichgau, dem Lieblichen Taubertal, dem
Odenwald und dem Rhein-Neckar-Kreis gebildet wird – geographisch, aber im Moment
auch am ersten Stand der „Tourimia“ auf der großen Tourismusmesse CMT in Stuttgart.
Zur Begrüßung des neuen Partners am Montag nach dem ersten großen CMT-
Wochenende besuchten führende Vertreter der baden-württembergischen Tourismus-
Organisationen und aus der Politik den neuen Stand in Halle 6, dazu auch Landrat Stefan
Dallinger und Beate Otto, die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.
Dort trafen sie auf Cornelia Eicher, die Leiterin des Weinheimer Stadttourismus, die in den
ersten Tagen am „Tourimia“-Stand ein Weinheimer Fenster öffnen durfte.
Die Stadt Weinheim gehört über den Rhein-Neckar-Kreis dem Vermarktungsverbund an, der im
„Süden ganz oben“ im Wettbewerb der klassischen baden-württembergischen
Urlaubsregionen Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee mitmischen will.
Cornelia Eicher konnte Landrat Dallinger jedenfalls mitteilen, dass das Interesse auf der
weltweit größten Besuchermesse CMT an der neuen Destination sehr groß ist. Mit seinen
Sehenswürdigkeiten, seinem kulturellen Angebot, seiner bekannten Gastlichkeit und
seinem Stadtführungsangebot gehört die Zweiburgenstadt zu den „Perlen“ im Tourimia-Land.
Weinheim steht noch bis einschließlich Dienstag im Süden ganz oben.
Mehr Infos zur neuen Tourismus GmbH und den Angeboten auf
www.imsuedenganzoben.de
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:51