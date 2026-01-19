Weinheim – Weinheim im Süden ganz oben



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zweiburgenstadt präsentiert sich erstmals mit der neuen Tourismus GmbH „Tourimia“ auf der CMT in Stuttgart

„Im Süden ganz oben“, so lautet der Slogan der neu gegründeten

Tourismusvereinigung für den Norden-Baden-Württembergs mit Namen „Tourimia“.

Weinheim liegt mittendrin in dieser großen touristischen Destination, die aus den

Regionen Heilbronner Land, Hohenlohe, Kraichgau, dem Lieblichen Taubertal, dem

Odenwald und dem Rhein-Neckar-Kreis gebildet wird – geographisch, aber im Moment

auch am ersten Stand der „Tourimia“ auf der großen Tourismusmesse CMT in Stuttgart.

Zur Begrüßung des neuen Partners am Montag nach dem ersten großen CMT-

Wochenende besuchten führende Vertreter der baden-württembergischen Tourismus-

Organisationen und aus der Politik den neuen Stand in Halle 6, dazu auch Landrat Stefan

Dallinger und Beate Otto, die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.

Dort trafen sie auf Cornelia Eicher, die Leiterin des Weinheimer Stadttourismus, die in den

ersten Tagen am „Tourimia“-Stand ein Weinheimer Fenster öffnen durfte.

Die Stadt Weinheim gehört über den Rhein-Neckar-Kreis dem Vermarktungsverbund an, der im

„Süden ganz oben“ im Wettbewerb der klassischen baden-württembergischen

Urlaubsregionen Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee mitmischen will.

Cornelia Eicher konnte Landrat Dallinger jedenfalls mitteilen, dass das Interesse auf der

weltweit größten Besuchermesse CMT an der neuen Destination sehr groß ist. Mit seinen

Sehenswürdigkeiten, seinem kulturellen Angebot, seiner bekannten Gastlichkeit und

seinem Stadtführungsangebot gehört die Zweiburgenstadt zu den „Perlen“ im Tourimia-Land.

Weinheim steht noch bis einschließlich Dienstag im Süden ganz oben.

Mehr Infos zur neuen Tourismus GmbH und den Angeboten auf

www.imsuedenganzoben.de

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:51