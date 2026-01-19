Weinheim – Neue Bäume für gute Luft

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt pflanzt derzeit rund 50 neue Gehölze, die möglichst resilient auch dem
Klimawandel trotzen – Über 10 000 Bäume im Stadtgebiet
Es sind Arten von Eschen, Ulmen, Linden. „Ahorn geht auch“, weiß Raphael
Schleweis, Weinheims Baumexperte im Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen. Man
müsse sich eben auch anschauen, wie der Standort beschaffen ist. Denn: einfach so mal
einen Baum pflanzen, das geht heutzutage eigentlich nicht mehr in Zeiten des
Klimawandels. Die Stadt pflanzt im Moment – seit Weihnachten bewusst in der kalten
Jahreszeit – wieder rund 50 neue Bäume, auf das Stadtgebiet verteilt. Dabei achtet
Landschaftsgärtner Schleweis darauf, dass die Bäume eine Zukunft haben; eine Resilienz
gegenüber größerer Hitze und nicht so viel Bewässerung benötigen.
Dabei greift Weinheim wie nahezu alle Städte und Gemeinden auf die Empfehlungen der
so genannten „GALK“-Liste zurück, die von Hochschulen permanent angepasst wird.
GALK steht für Grünflächen-Amtsleiter-Konferenz.
Zwischen 40 und 50 Bäume pflanzt die Stadt seit Jahren in dieser Zeit, etwas so viele
müssen im Verlauf eines Jahres auch entfernt werden, zum Beispiel, wenn sie nicht mehr
gesund oder nicht mehr standsicher sind. Leider auch immer wieder wegen
Vandalismusschäden. „Wir sind aber jedes Jahr leicht im Plus, so dass sich der Bestand
erhöht“, beschreibt Schleweis. Sage und schreibe etwa 10 500 Bäume schlagen im
Weinheimer Stadtgebiet ihre Wurzeln, in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Sie müssen
allerdings auch gesichtet und kontrolliert, gegebenenfalls auch bearbeitet werden, zum
Beispiel, wenn sie die Durchfahrt erschweren.
Und bis ein neuer Baum steht, muss vieles beachtet werden. An diesem kalten
Januarmorgen, fasst Jürgen Eck, Gärtnermeister und Vorabeiter in der
Grünflächenabteilung des Weinheimer Bauhofs, jeden Baum einzeln an. Gemeinsam mit
Thomas Hördt, der als Dienstleister für die Stadt arbeitet, hebt er Pflanzgruben von etwa
zwei Kubikmeter aus, setzt die oft schon zwei bis drei Meter hohen Bäume. Zuvor wird die
Pflanzgrube mit ausreichend Substrat aufgefüllt, in das schon Düngemittel eingearbeitet
sind. Kollegen vom Bauhof, stabilisieren das junge Gehölz an einem Holzgestell.
Überall in der Stadt sieht man im Moment die jungen Bäume, die Lücken füllen oder neue
Grünstreifen verschönern. Dabei ist eine Baumpflanzung im öffentlichen Raum gar nicht
so banal, denn vor jeder Pflanzung vergewissert sich Schleweis, dass im Untergrund keine
Leitungen oder Kabel beschädigt werden können. Der aktuelle Frost macht den Bäumen
übrigens gar nichts aus, die Gärtner nutzen die kalte und vegetationsfreie Zeit der Bäume
als ideale Zeit, sie an einen neuen Standort zu verpflanzen. Wenn es gut verlaufen ist,
schlagen die ersten von ihnen in sechs bis acht Wochen schon aus.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 20:47