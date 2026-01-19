Weinheim – Neue Bäume für gute Luft



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt pflanzt derzeit rund 50 neue Gehölze, die möglichst resilient auch dem

Klimawandel trotzen – Über 10 000 Bäume im Stadtgebiet

Es sind Arten von Eschen, Ulmen, Linden. „Ahorn geht auch“, weiß Raphael

Schleweis, Weinheims Baumexperte im Amt für Verkehrsanlagen und Grünflächen. Man

müsse sich eben auch anschauen, wie der Standort beschaffen ist. Denn: einfach so mal

einen Baum pflanzen, das geht heutzutage eigentlich nicht mehr in Zeiten des

Klimawandels. Die Stadt pflanzt im Moment – seit Weihnachten bewusst in der kalten

Jahreszeit – wieder rund 50 neue Bäume, auf das Stadtgebiet verteilt. Dabei achtet

Landschaftsgärtner Schleweis darauf, dass die Bäume eine Zukunft haben; eine Resilienz

gegenüber größerer Hitze und nicht so viel Bewässerung benötigen.

Dabei greift Weinheim wie nahezu alle Städte und Gemeinden auf die Empfehlungen der

so genannten „GALK“-Liste zurück, die von Hochschulen permanent angepasst wird.

GALK steht für Grünflächen-Amtsleiter-Konferenz.

Zwischen 40 und 50 Bäume pflanzt die Stadt seit Jahren in dieser Zeit, etwas so viele

müssen im Verlauf eines Jahres auch entfernt werden, zum Beispiel, wenn sie nicht mehr

gesund oder nicht mehr standsicher sind. Leider auch immer wieder wegen

Vandalismusschäden. „Wir sind aber jedes Jahr leicht im Plus, so dass sich der Bestand

erhöht“, beschreibt Schleweis. Sage und schreibe etwa 10 500 Bäume schlagen im

Weinheimer Stadtgebiet ihre Wurzeln, in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Sie müssen

allerdings auch gesichtet und kontrolliert, gegebenenfalls auch bearbeitet werden, zum

Beispiel, wenn sie die Durchfahrt erschweren.



Und bis ein neuer Baum steht, muss vieles beachtet werden. An diesem kalten

Januarmorgen, fasst Jürgen Eck, Gärtnermeister und Vorabeiter in der

Grünflächenabteilung des Weinheimer Bauhofs, jeden Baum einzeln an. Gemeinsam mit

Thomas Hördt, der als Dienstleister für die Stadt arbeitet, hebt er Pflanzgruben von etwa

zwei Kubikmeter aus, setzt die oft schon zwei bis drei Meter hohen Bäume. Zuvor wird die

Pflanzgrube mit ausreichend Substrat aufgefüllt, in das schon Düngemittel eingearbeitet

sind. Kollegen vom Bauhof, stabilisieren das junge Gehölz an einem Holzgestell.

Überall in der Stadt sieht man im Moment die jungen Bäume, die Lücken füllen oder neue

Grünstreifen verschönern. Dabei ist eine Baumpflanzung im öffentlichen Raum gar nicht

so banal, denn vor jeder Pflanzung vergewissert sich Schleweis, dass im Untergrund keine

Leitungen oder Kabel beschädigt werden können. Der aktuelle Frost macht den Bäumen

übrigens gar nichts aus, die Gärtner nutzen die kalte und vegetationsfreie Zeit der Bäume

als ideale Zeit, sie an einen neuen Standort zu verpflanzen. Wenn es gut verlaufen ist,

schlagen die ersten von ihnen in sechs bis acht Wochen schon aus.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 20:47