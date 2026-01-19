Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis – Auf der A 6 kam es am Montagmittag (19. Januar 2026) gegen 13:45 Uhr zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lastkraftwagen.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen kollidierte ein 39-jähriger Fahrer eines IVECO-LKW vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands mit einem vorausfahrenden SCANIA-Sattelzug, der von einem 59-jährigen Mann gesteuert wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem eine Alkoholisierung des IVECO-Fahrers fest.

Durch die Kollision brach an dem mitgeführten Anhänger des IVECO, auf dem ein PKW transportiert wurde, eine Sicherung. In der Folge löste sich das Fahrzeug und fiel von der Ladefläche. Der IVECO war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der SCANIA erlitt lediglich Beschädigungen am Sattelauflieger.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 14.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, weshalb es zeitweise zu einer vollständigen Sperrung der Fahrbahn kam. Die letzten Sperrmaßnahmen im Zuge der Unfallaufnahme und der erforderlichen Aufräumarbeiten konnten um 15:42 Uhr aufgehoben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 20:57