Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Montags (19. Januar 2026) ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Drach-Straße in Speyer zu einem Wohnungsbrand gekommen. Der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer war mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich zwei Personen in der betroffenen Wohnung.



Eine Person konnte sich selbstständig ins Freie retten, eine weitere wurde von Einsatzkräften über eine tragbare Leiter aus der Brandwohnung gerettet. Eine dritte Person aus einer benachbarten Wohnung wurde vor Ort betreut und anschließend über den rauchfreien Treppenraum in Sicherheit gebracht.

Durch den Brand kam es zu einer massiven Rauchentwicklung. Aufgrund einer wetterbedingten Inversionslage breitete sich der Rauch über mehrere Straßenzüge bis in Richtung Hauptbahnhof aus. Vorsorglich wurde über die Katastrophenschutz-Apps NINA und Katwarn die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden.

Die Feuerwehr ist weiterhin mit mehreren Trupps unter Atemschutz mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Peter-Drach-Straße bleibt bis auf Weiteres gesperrt; Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die betroffene Wohnung zur Ermittlung der Brandursache an die Kriminalpolizei übergeben. Feuerwehr und Schnelleinsatzgruppe (SEG) sind seit etwa 7:00 Uhr im Einsatz.

Quelle: Stadt Speyer / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 12:58