Speyer – Ein starkes Zeichen der Wertschätzung – Dankfeier für Sternsinger*innen im Bistum Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer großen diözesanweiten Dankfeier hat der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer das Engagement der Sternsinger*innen im Bistum Speyer gewürdigt. Nach den zurückliegenden Aktionstagen, kamen rund 260 Sternsinger*innen und Begleitpersonen im St. Franziskus Gymnasium und Realschule in Kaiserslautern zusammen. „Im Mittelpunkt der Feier standen Begegnung, Gemeinschaft und der Dank an die jungen Engagierten“, erklärt Dominik Schek, Geistlicher Verbandsleiter des BDKJ Speyer. Den Auftakt bildete eine Willkommensfeier mit DJ sowie Gästen aus Kirche und Politik. Im Anschluss stand den Teilnehmenden einen vielfältiges Workshop-Angebot zu Verfügung. Für zusätzliche Impulse sorgte das Kolping-Mitmach-Mobil, das mit einem interaktiven Angebot die Themen Flucht, Ankommen und Zusammenleben erlebbar machte. Auch das Sternsingermobil der Aktion Dreikönigssingen war vor Ort. Es bot Einblicke in die weltweite Arbeit des Kindermissionswerkes und das Thema der diesjährigen Aktion: „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“.

Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsamer Gottesdienst mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der den Sternsinger*innen seinen besonderen Dank aussprach:„Ich danke allen KönigInnen, SternträgerInnen und ihren BegleiterInnen von Herzen. Trotz Kälte, Regen und Schnee haben sie sich auf den Weg gemacht, den Segen Gottes in die Häuser getragen – und sind so selbst zum Segen geworden. Wenn Kinder singen und segnen, tragen sie eine kraftvolle Botschaft in die Welt: Veränderung ist möglich. Die Sternsinger sind damit nicht nur Segensboten, sondern bauen mit an einer gerechteren Zukunft für alle.“



Auch aus der Politik kam Anerkennung: „Die Sternsinger leisten jedes Jahr einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft,“ sagt der Landtagsabgeordnete Andreas Rahm (SPD) „Ihr Einsatz zeigt, dass Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Engagement keine großen Worte brauchen, sondern durch Taten sichtbar werden.“ Der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves (SPD) erklärt: „Es ist richtig klasse, dass so viele Kinder Spaß dabei haben sich für andere zu Engagieren. Ich finde das ist etwas, woran wir uns alle ein gutes Beispiel nehmen können.“ Auch Manfred Schulz (CDU), Bürgermeister von Kaiserslautern, unterstrich die Bedeutung des Engagements der Sternsinger*innen: „Sie geben nicht nur ihre Zeit, sondern auch ein Stück ihrer Herzen, um anderen zu helfen. Ihre Aktion erinnert uns daran, wie wichtig es ist, einander zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen.“



Die Aktion Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Auch im Bistum Speyer wurde in diesem Jahr wieder deutlich, wie viel Kraft in diesem Engagement steckt. Die Dankfeier in Kaiserslautern machte erlebbar, wie Sternsinger*innen aus dem gesamten Bistum miteinander verbunden sind.

Quelle

Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 11:08