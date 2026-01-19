Sinsheim – Sinsheimer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Selbsthilfegruppe für Brustkrebspatientinnen trifft sich am Mittwoch, 21. Januar um 16:30 Uhr im Raum Kraichgau in der GRN-Klinik Sinsheim

Eine Brustkrebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf – Ängste, Unsicherheiten und viele Fragen tauchen auf. Der Austausch mit anderen Frauen in einer ähnlichen Situation kann Kraft, Mut und neue Perspektiven geben. Unter dem Motto der Frauenselbsthilfe Krebs e.V. (FSH Krebs) „Betroffene helfen Betroffenen“ gibt es seit vergangenem Jahr in Sinsheim eine Selbsthilfegruppe für Brustkrebspatientinnen.

Das Angebot ist vielfältig und bietet Austausch wie auch gemeinsame Aktivitäten: Kreatives, Sport, Kultur, Ausflüge, Meditation und Entspannung sowie Spaß am Lachen. Willkommen sind alle Betroffenen, unabhängig von Alter, Krankheitsphase oder Behandlungssituation. Die Selbsthilfegruppe ergänzt das medizinische Angebot des Brustzentrums Sinsheim.

Das Treffen findet statt am 21. Januar um 16:30 Uhr im Raum Kraichgau in der GRN-Klinik Sinsheim statt.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:45