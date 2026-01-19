Sandhausen – Gaoussou Dabo kommt von Bayern Alzenau

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen verstärkt sich im Wintertransferfenster mit Gaoussou

Dabo. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Bayern Alzenau an den Hardtwald.

Der 2005 geborene Defensivspieler soll die Möglichkeiten im Zentrum erweitern und passt mit seinem Profil in die Anforderungen für die Rückrunde. „Wir sind sehr glücklich, dass Gaoussou zu uns kommt. Er ist ein junger, hungriger Spieler, der genau die Qualitäten mitbringt, die wir brauchen: Zweikampfhärte, Geschwindigkeit und ein gutes Spielverständnis. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen wird.“, erklärt Anthony Loviso, Direktor Sport des SV Sandhausen.

In der laufenden Saison gehörte der Innenverteidiger in Alzenau zum Stammpersonal und absolvierte 21 Pflichtspieleinsätze, meist über die volle Spielzeit. Coach Olaf Janßen ordnet den Transfer des Verteidigers ein: „Er passt genau in unser Beuteschema: ein sehr junger Spieler mit enormem Entwicklungspotenzial. Gaoussou ist dynamisch, verteidigt aggressiv nach vorne und kann nach Ballgewinnen auch mit dem Ball Lösungen finden. Sein Profil ist für unser Spiel äußerst spannend, und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

Als gebürtiger Münchner wurde Dabo im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt ausgebildet, anschließend führte ihn sein Weg über Hanau 93 und Rot-Weiß Erfurt im Sommer 2025 zum FC Bayern Alzenau. Der 1,90 Meter große Neuzugang selbst nennt vor allem den nächsten Entwicklungsschritt als Grund: „Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich sehe beim SV Sandhausen sehr gute Chancen für meine Entwicklung und will diese Chance mit dem Team nutzen“, sagt Dabo.

Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Nach Nico Nollenberger ist Gaoussou Dabo der zweite Winterneuzugang des SV Sandhausen.

Quelle SV Sandhausen / (Bildquelle: SV Sandhausen)

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 16:49