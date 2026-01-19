Mannheim – So 25.01.2026. 18 Uhr im Kulturhaus KulturCafé „Urban Jazz“ The international Quintett



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Namen „The International Quintet“ spielt die Band ein Programm, dass man stilistisch, mit „urban jazz“ bezeichnen kann. Städte sind heutzutage die Schmelztiegel der Kulturen, in denen aus Altem Neues entsteht.

Davon lebt Kunst!

Wie gelingt die Melange „urban jazz“ am besten? Indem man eine Band mit international kreativen Musikern auf die Bühne bringt. Der Mannheimer Trompeter Uli Schünemann hat dazu Tom Antonic – Absolvent der Berklee School of Music, USA (Gitarre), Dietmar Fuhr – international bekannter Bassist, der seit 2009 an der Kölner Musikhochschule unterrichtet, Peter Reiter – langjähriges Mitglied der HR Bigband, der jetzt als Freelancer im Elsass lebt (Saxofon) und Kristof Körner – in Mannheim lebender Schlagzeuger, eingeladen

