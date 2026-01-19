  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
19.01.2026, 17:00 Uhr

Mannheim – Oberstaatsanwältin Finger ist neue stellvertretende Leiterin der Staatsanwaltschaft

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Anfang Dezember 2025 ist Oberstaatsanwältin Ilona Finger neue stellvertretende Leiterin der Staatsanwaltschaft Mannheim. Sie ist Nachfolgerin von Frank Höhn, der zuvor in Mannheim als stellvertretender Behördenleiter die Jugendabteilung leitete und im September 2024 als Leiter des Personalreferats I 2 ins Justizministerium Baden-Württemberg wechselte.

Ilona Finger ist 50 Jahre alt und trat nach abgeschlossener Ausbildung zur Bankkauffrau in Hannover, Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg, LL.M.-Studium in Miami sowie Referendariat in Berlin 2005 ihren Dienst in der baden-württembergischen Justiz an.

Sie war zunächst als Zivilrichterin beim Amtsgericht Göppingen tätig und wechselte 2006 als Staatsanwältin zur Staatsanwaltschaft Karlsruhe, wo sie zunächst für Betäubungsmitteldelikte und anschließend für Delikte der organisierten Kriminalität zuständig war. Ab 2015 war Ilona Finger bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe als Leiterin der Vollstreckungsabteilung und als stellvertretende Abteilungsleiterin einer allgemeinen Abteilung tätig und wurde 2016 zur Ersten Staatsanwältin ernannt. 2017 wurde sie zur Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe abgeordnet. Hier wurde sie 2019 zur Oberstaatsanwältin ernannt und war dort bis 2022 tätig.

2022 wechselte Ilona Finger erneut zur Staatsanwaltschaft Karlsruhe und war dort bis 2025 Leiterin einer allgemeinen Abteilung. Im Dezember 2025 wechselte sie zur Staatsanwaltschaft Mannheim als Leiterin einer allgemeinen Abteilung und wurde zur ständigen Vertreterin des Leitenden Oberstaatsanwalts Romeo Schüssler ernannt.

Die von Oberstaatsanwältin Finger geleitete Abteilung ist für die Verfolgung allgemeiner Straftaten Erwachsener, von Straftaten, die von Amtsträgern im Zusammenhang mit der Dienstausübung begangen wurden, von Gewaltdelikten im sozialen Nahbereich und von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zuständig. Sie ist mit sechs Staatsanwälten/-innen (entsprechend 5,3 Vollzeitstellen) sowie zwei Amtsanwältinnen (entsprechend einer Vollzeitstelle) besetzt.

Quelle: Staatsanwaltsschaft Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 17:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Lampertheim/Mannheim – Sei mein Hoffnungsschimmer

    • Lampertheim/Mannheim – Sei mein Hoffnungsschimmer
      Lampertheim/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stammzellspender:in dringend gesucht! • Baby Felix aus der Region Mannheim braucht Hilfe • Jetzt kostenlos registrieren unter dkms.de/felix Baby Felix kämpft um sein Leben, denn er leidet ... Mehr lesen»

      • Walldorf – A6 – Unfall zwischen zwei LKW – PKW fällt von Anhänger

    • Walldorf – A6 – Unfall zwischen zwei LKW – PKW fällt von Anhänger
      Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis – Auf der A 6 kam es am Montagmittag (19. Januar 2026) gegen 13:45 Uhr zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn zu ... Mehr lesen»

      • „Die Heidelberger“ zum After Work im Café Bohne

    • „Die Heidelberger“ zum After Work im Café Bohne
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Kirchheimer Gemeindezentrum Arche, in der Glatzer Straße 31, finden wir das Café Bohne der Bonhoeffer Gemeinde. Bisher öffnet das Café von Montag bis Mittwoch ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Gewaltfreie Kommunikation® (GFK) lernen

    • Heidelberg – Gewaltfreie Kommunikation® (GFK) lernen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Seminar am 24. und 25. Januar ab 10 Uhr mit der GFK-Trainerin Katharina Würgler lernen die Teilnehmenden das Vier-Stufen-Modell der Gewaltfreien Kommunikation kennen ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Neue historische Erlebnisführungen im Monat Februar!

    • Heidelberg – Neue historische Erlebnisführungen im Monat Februar!
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Neue historische Erlebnisführungen im Monat Februar 2026: Auf den Spuren der Nachtwächter 07.02.2026, 19:30 Uhr 09.02.2026, 19:30 Uhr 14.02.2026, 19:00 Uhr 21.02.2026, 1930 Uhr 23.02.2026, ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Grundschulanmeldetermine für das Schuljahr 2026/27

    • Mannheim – Grundschulanmeldetermine für das Schuljahr 2026/27
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Anmeldung für alle Erstklässler*innen zum Schuljahr 2026/27 findet am Mittwoch, 11. Februar 2026 von 09:00 – 12:00 Uhr sowie am Donnerstag, 12. Februar 2026 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Neun Bäume in Wallstadt :aus Sicherheitsgründen gefällt

    • Mannheim – Neun Bäume in Wallstadt :aus Sicherheitsgründen gefällt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Wallstadt Nord hat der Stadtraumservice Mannheim Ende letzter Woche neun Bäume gefällt. Die Blauglockenbäume standen in einer Reihe entlang der Straßenbahnlinie, in der Miltenberger ... Mehr lesen»

      • Sandhausen – Gaoussou Dabo kommt von Bayern Alzenau

    • Sandhausen – Gaoussou Dabo kommt von Bayern Alzenau
      Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen verstärkt sich im Wintertransferfenster mit Gaoussou Dabo. Der 20-jährige Innenverteidiger wechselt vom FC Bayern Alzenau an den Hardtwald. Der 2005 geborene Defensivspieler soll ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Weiterbildung: Meisterprämie an 148 Antragsteller ausbezahlt

    • Mannheim – Weiterbildung: Meisterprämie an 148 Antragsteller ausbezahlt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Land schüttete 222.000,- Euro an die Antragsteller der Region aus – Nächste Einreichungsfrist endet zum 31. Mai 2026 Mit einer Gesamtsumme von 222.000,- Euro förderte ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Klaus Schneider verstorben

    • Ludwigshafen – Klaus Schneider verstorben
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die CDU Ludwigshafen trauert um Klaus Schneider, den langjährigen Ortsvorsteher der Gartenstadt, welcher im Alter von 81 Jahren am 18. Januar 2026 völlig überraschend verstorben ist. Noch ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com