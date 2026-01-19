Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Anfang Dezember 2025 ist Oberstaatsanwältin Ilona Finger neue stellvertretende Leiterin der Staatsanwaltschaft Mannheim. Sie ist Nachfolgerin von Frank Höhn, der zuvor in Mannheim als stellvertretender Behördenleiter die Jugendabteilung leitete und im September 2024 als Leiter des Personalreferats I 2 ins Justizministerium Baden-Württemberg wechselte.

Ilona Finger ist 50 Jahre alt und trat nach abgeschlossener Ausbildung zur Bankkauffrau in Hannover, Studium der Rechtswissenschaften in Freiburg, LL.M.-Studium in Miami sowie Referendariat in Berlin 2005 ihren Dienst in der baden-württembergischen Justiz an.

Sie war zunächst als Zivilrichterin beim Amtsgericht Göppingen tätig und wechselte 2006 als Staatsanwältin zur Staatsanwaltschaft Karlsruhe, wo sie zunächst für Betäubungsmitteldelikte und anschließend für Delikte der organisierten Kriminalität zuständig war. Ab 2015 war Ilona Finger bei der Staatsanwaltschaft Karlsruhe als Leiterin der Vollstreckungsabteilung und als stellvertretende Abteilungsleiterin einer allgemeinen Abteilung tätig und wurde 2016 zur Ersten Staatsanwältin ernannt. 2017 wurde sie zur Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe abgeordnet. Hier wurde sie 2019 zur Oberstaatsanwältin ernannt und war dort bis 2022 tätig.

2022 wechselte Ilona Finger erneut zur Staatsanwaltschaft Karlsruhe und war dort bis 2025 Leiterin einer allgemeinen Abteilung. Im Dezember 2025 wechselte sie zur Staatsanwaltschaft Mannheim als Leiterin einer allgemeinen Abteilung und wurde zur ständigen Vertreterin des Leitenden Oberstaatsanwalts Romeo Schüssler ernannt.

Die von Oberstaatsanwältin Finger geleitete Abteilung ist für die Verfolgung allgemeiner Straftaten Erwachsener, von Straftaten, die von Amtsträgern im Zusammenhang mit der Dienstausübung begangen wurden, von Gewaltdelikten im sozialen Nahbereich und von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zuständig. Sie ist mit sechs Staatsanwälten/-innen (entsprechend 5,3 Vollzeitstellen) sowie zwei Amtsanwältinnen (entsprechend einer Vollzeitstelle) besetzt.

Quelle: Staatsanwaltsschaft Mannheim

