Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Wallstadt Nord hat der Stadtraumservice Mannheim Ende letzter Woche neun Bäume gefällt. Die Blauglockenbäume standen in einer Reihe entlang der Straßenbahnlinie, in der Miltenberger Straße.

Die Bäume sind mit ihren Wurzeln in eine Mauer zu angrenzenden Privatgärten eingedrungen. Es bestand die Gefahr, dass die Wurzeln die Mauer in ihrer Substanz beschädigen, sodass sie nicht mehr standsicher gewesen wäre. In der Folge hätten auch Menschen zu Schaden kommen können.

Ein erster Schaden in einem Bereich der Mauer ist bereits entstanden und muss repariert werden. Für die Reparatur und zur Vermeidung von weiteren Schäden und Gefahren war das Fällen der Bäume nicht vermeidbar. Die Bäume hatten zudem Schäden an den Stämmen und Pilzbefall an den Wurzeln. Sie waren dadurch nicht mehr standsicher.

Im Winterhalbjahr 2026/27 pflanzt der Stadtraumservice am gleichen Ort neue, weniger stark wachsende Bäume. Vorher wird eine Wurzelsperre eingebaut, um die Mauer künftig zu schützen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 16:53