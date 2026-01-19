Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Anmeldung für alle Erstklässler*innen zum Schuljahr 2026/27 findet

am Mittwoch, 11. Februar 2026 von 09:00 – 12:00 Uhr

sowie am Donnerstag, 12. Februar 2026 von 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr

an der jeweiligen Grundschule statt.

Darüber hinaus können einzelne Schulen weitere Termine anbieten.

Bitte kommen Sie gemeinsam mit ihrem Kind zur Anmeldung an die Schule und bringen Sie folgende Unterlagen mit:

– die Geburtsurkunde des Kindes (falls möglich das Familienstammbuch)

– alle Pässe / Ausweispapiere

– einen Nachweis der Religionszugehörigkeit

– den Impfausweis im Original

– den Nachweis über eine Zurückstellung, falls diese im Vorjahr beantragt wurde

– den amtlichen Nachweis der durchgeführten Einschulungsuntersuchung (wenn vorhanden)

– bei alleinerziehenden Eltern den Nachweis der Sorgeberechtigung

An welcher Grundschule das Kind anzumelden ist, ist abhängig vom Schulbezirk, in dem der Hauptwohnsitz liegt. Der Grundschulfinder unter www.mannheim.de/grundschulfinder auf der städtischen Homepage hilft bei der Suche.

Diesen und weitere Informationen zur Grundschulanmeldung finden Sie unter www.mannheim.de/grundschulanmeldung. Dort ist auch der Flyer und das Plakat zum Download hinterlegt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 17:03