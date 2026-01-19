Mannheim – „Friends for Vesperkirche“ – Musik für einen guten Zweck Benefizkonzert am 25. Januar 2026 in der Citykirche Konkordien

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Musik verbindet – und sie bewegt. Unter dem Titel „Friends for Vesperkirche“ laden Musikerinnen und Musiker aus der Region zum Benefizkonzert zugunsten der Mannheimer Vesperkirche ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 25. Januar 2026, um 17 Uhr in der Citykirche Konkordien (R 2, Nähe Marktplatz) statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Mannheimer Vesperkirche sind herzlich willkommen. Die Mannheimer Vesperkirche ist ein Ort der Begegnung, der Unterstützung und der Solidarität – zugleich öffnet sie Raum für Kultur und Gemeinschaft. Mit dem Konzert setzen die beteiligten Künstlerinnen und Künstler ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Verantwortung. Die musikalische Leitung des Abends übernimmt der Mannheimer Profi-Musiker Zacharias Zschenderlein. Das Programm ist bewusst spartenübergreifend angelegt und verbindet unterschiedliche musikalische Stile und kulturelle Einflüsse. Zu hören ist Lea Defaux mit junger Popmusik aus der Pfalz, deren Bandbesetzung noch bekannt gegeben wird. María Kamida (Gesang) und Lalo Martínez (Gitarre) bringen Tango-Klänge in die Citykirche.

Mit kubanischen Songs ist Palito Aché vertreten, begleitet von Marcos Gutiérrez (Gitarre/Gesang, Kuba) und Pablo Pellecer (Percussion, Guatemala). Für groovige Musik der 50er-, 60er- und 70er-Jahre sorgt Klaus Meggle & Backseat Bingo mit Klaus Meggle (Gesang), Mayc Mayer (Trompete), Michel Bitzel (Saxophon), Riko Rickinnen (Gitarre), Geoff Brown (E-Bass) und Batt Wiegand (Schlagzeug). „Friends for Vesperkirche“ ist ein fester Bestandteil des kulturellen Engagements rund um die Mannheimer Vesperkirche. Das Benefizkonzert lebt vom ehrenamtlichen Einsatz der Musikerinnen und Musiker, die ihre Kunst in den Dienst eines guten Zwecks stellen. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die mit ihrer Spende dazu beitragen, die Arbeit der Mannheimer Vesperkirche auch weiterhin zu ermöglichen. Die 29. Mannheimer Vesperkirche ist noch bis 8. Februar 2026 geöffnet. Sie wird ausschließlich durch Spenden finanziert und getragen von der Evangelischen Kirche in Mannheim und ihrem Diakonischen Werk.

Infos: www.vesperkirche-mannheim.de

Foto: Alexander Kästel

