Mannheim/Dossenheim – Bratsche in Straßenbahn liegengelassen – Nachtrag

Mannheim/Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet hatte eine 78-jährige Frau am Mittwoch in der Straßenbahn von Seckenheim in Richtung Dossenheim ihre wertvolle Bratsche liegengelassen. Das Instrument wurde von einem ehrlichen Finder an sich genommen und beim Fundbüro in Heidelberg-Kirchheim abgegeben. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Fundbüros hatte sich kurz nach der Veröffentlichung beim Polizeiposten in Mannheim-Seckenheim gemeldet. Die 78-jährige Bratschistin konnte ihre Bratsche mittlerweile wieder in Empfang nehmen.
Quelle
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 14:12