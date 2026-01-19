Ludwigshafen – Steffen Egle ist neuer Vorstandsvorsitzender des Museumsverbands Rheinland-Pfalz



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 1. Januar 2026 steht Steffen Egle, Direktor der Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), an der Spitze des Museumsverbands Rheinland-Pfalz e. V. Als Vorstandsvorsitzender möchte er die Zusammenarbeit der Museen im Land weiter stärken und zentrale Zukunftsthemen der Museumsarbeit gezielt voranbringen.

Egle setzt in seiner neuen Funktion unter anderem Schwerpunkte in der Provenienzforschung, der Vernetzung von Museen unterschiedlicher Sparten sowie in Fragen der gesellschaftlichen Relevanz und Zugänglichkeit von Museen. Museen versteht er als Orte des Austauschs, der Bildung und der kulturellen Teilhabe.

Er folgt auf Prof. Dr. Alexander Schubert, Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer, der den Museumsverband in den vergangenen Jahren führte und zum Jahreswechsel aus dem Amt ausschied. Schubert übernimmt 2026 das Amt des Bürgermeisters der Stadt Speyer.

Ausführliche Informationen zum neuen Vorstandsteam, das zum Januar 2026 seine Arbeit aufnimmt, finden Sie hier:

BU: Steffen Egle, neuer Vorsitzender des Museumsverbands Rheinland-Pfalz, beim Antrittsbesuch bei Kulturministerin Katharina Binz in Mainz,

© Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration (MFFKI), Foto: Nelly Schäffer

Quelle: Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V.

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:48