19.01.2026, 21:42 Uhr

Ludwigshafen – Städtepartnerschaft Ludwigshafen und Lorient – Trauer um Jacques Sinquin

Design ohne Titel
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit großer Betroffenheit hat die Stadt Ludwigshafen am Rhein
die Nachricht vom Tod von Jacques Sinquin zur Kenntnis nehmen müssen.

Der langjährige Wegbegleiter der Städtepartnerschaft mit Lorient ist am 14. Januar 2026 im Alter
von 82 Jahren nach langer schwerer Krankheit in seiner französischen Heimat in der Bretagne verstorben.

Jacques Sinquin war ein Gesicht der Partnerschaft und als politisch Verantwortlicher für die Städtepartnerschaften ein
Bindeglied zwischen den Menschen in Lorient und Ludwigshafen. Bereits in jungen Jahren war er Förderer der
offiziellen Verbindung zwischen den beiden Städten. Zeit seines Lebens engagierte er sich für den Austausch, die Verständigung
und die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich.

Für seine großen Verdienste um diese Städtepartnerschaft wurde er 2001 vom damaligen Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte
mit der Partnerschaftsmedaille in Gold ausgezeichnet. Als Stadtrat ab 1977, mit spezieller Zuständigkeit für die
Städtepartnerschaften ab 1995 bis 2001, und dann als Beigeordneter der Stadt von 2001 bis 2008, war er ein wichtiger
Ansprechpartner für die Stadt Ludwigshafen. Auch im Ruhestand blieb er Ludwigshafen eng verbunden, unter
anderem als regelmäßiger Gast bei den Partnerschaftsjubiläen.

Eine enge und langjährige Freundschaft verband ihn auch mit den früheren Oberbürgermeistern Dr. Werner Ludwig und Dr.
Wolfgang Schulte, mit denen ihn der feste Glaube an ein vereintes, friedliches und gestärktes Europa verband.
"Mit Jacques Sinquin verlieren wir einen zutiefst überzeugten Europäer, einen leidenschaftlichen Motor der
Städtepartnerschaftsarbeit und einen Freund", erklärt Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner. "Er war ein Träger
dieser Partnerschaft, ein Unterstützer des Austauschs, besonders auf dem Gebiet der Kultur, des Sports, der
Feuerwehr, im Vereinsleben und bei Noël en Allemagne.

Sein Einsatz für das Miteinander unserer Stadtgesellschaften wird unvergessen bleiben.“
Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 22. Januar 2026, dem Jahrestag des deutsch-französischen Élysée-Vertrags, in
Lorient statt.
Die Stadt Ludwigshafen am Rhein wird Jacques Sinquin ein ehrendes Andenken bewahren.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:42

