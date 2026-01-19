Ludwigshafen ordnet Verwaltungsstruktur neu – drei Dezernate neu zugeschnitten, zwei bleiben unverändert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ludwigshafen stellt Verwaltungsstruktur neu auf

Mit einer gezielten Neuordnung der Geschäftsbereiche richtet Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner die Verwaltung der Stadt Ludwigshafen auf künftige Anforderungen aus. Ziel ist, eine effiziente und besser steuerbare Verwaltungsstruktur aufzubauen.

Zum 1. Januar 2026 wurden die Zuständigkeiten in mehreren Dezernaten neu gefasst. Die Änderungen schaffen klare Verantwortlichkeiten, bündeln fachlich zusammengehörige Aufgaben und stärken zentrale Zukunftsthemen der Stadt.

Dezernat 1: Stadtmanagement, Kultur und Feuerwehr (Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner)

Das bisherige Dezernat 1 erhält eine neue Ausrichtung und firmiert künftig unter dem Namen „Stadtmanagement, Kultur und Feuerwehr“. Das Thema Kultur wird damit erstmals im Dezernat eines Oberbürgermeisters verortet.

Damit unterstreicht die Stadt Ludwigshafen die besondere Bedeutung von Kunst und Kultur für die Stadtgesellschaft als auch für die Stadtentwicklung. „Kultur ist kein Randthema, sondern ein zentrales Element für den sozialen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Sie stiftet Identität, schafft Begegnung und stärkt das Miteinander in Ludwigshafen“, betont Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner

Dezernat 2: Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste

(Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz)

Im Dezernat 2 bleibt der Name unverändert. Neu ist jedoch die Bildung des Bereichs „Finanzen und Liegenschaften“, der aus der Zusammenlegung der bisherigen Bereiche Finanzen und Immobilien hervorgeht.

Mit dieser Neuordnung werden finanzielle Steuerung und Immobilienmanagement enger verzahnt. Damit schafft die Stadtverwaltung die Grundlage für eine effiziente Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, klare Zuständigkeiten sowie eine moderne und wirtschaftliche Steuerung der Ressourcen.

Dezernat 3: Bildung, Jugend, Familie und Sport (Beigeordneter Lars Pletscher)

Das Dezernat 3 wird künftig unter dem Namen „Bildung, Jugend, Familie und Sport“ geführt. Kultur und Theater sind hier nicht mehr angesiedelt. Sie gehören nun zum Dezernat des Oberbürgermeisters. Neu hinzu kommt der Aufgabenbereich Sport.

Die neue Struktur stärkt den Lebensphasenansatz der Stadt: Bildung, Betreuung, Förderung und Bewegung werden in einem Dezernat gebündelt. Damit werden Prävention, Teilhabe und gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen noch stärker in den Mittelpunkt gerückt.

Dezernate 4 und 5 unverändert

Keine Änderungen ergeben sich in den restlichen beiden Dezernaten:

• Dezernat 4: Bau, Umwelt und Verkehr (WBL) (Beigeordneter Alexander Thewalt)

• Dezernat 5: Soziales und Integration (Beigeordneter David Guthier)

