Ludwigshafen – Chancen und Grenzen im Ehrenamt – Fortbildungsreihe für Engagierte in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit wird fortgesetzt – nächster Termin am 2. Februar 2026



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Heinrich Pesch Haus möchte ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit durch eine Fortbildungsreihe unterstützen und vernetzen. Der nächste Termin findet am Montag, 2. Februar 2026, von 17 bis 19 Uhr im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Straße 229, Ludwigshafen) statt.

Referentin Chris Ludwig, Trainerin interkultureller Dialog, vermittelt den Ehrenamtlichen praxisorientiert Anforderungen, Wissenswertes und Formales im Ehrenamt. Ein wichtiger Teil der Fortbildungsreihe ist Selbstreflexion und der Austausch unter den Teilnehmenden. Es wird über eigene Grenzen nachgedacht und das Perspektivenwechseln geübt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Kontakt und Anmeldung bei Dr. Matthias Rugel SJ per E-Mail an info@lucan.help.

Die weiteren Termine der Reihe finden am 2. März, 13. April, 4. Mai und 1. Juni 2026 statt.

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:17