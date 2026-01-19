Ludwigshafen – CDU Oggersheim: Ortsbeiratsfraktion in neuer Zusammensetzung

Ludwigshafen / Oggersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Donnerstag findet die erste Oggersheimer Ortsbeiratssitzung im neuen Jahr statt. Die CDU-Fraktion nimmt in neuer Zusammensetzung daran teil.



Alexander Weih,neuer persönlicher Referent und Büroleiter von Oberbürgermeister Prof. Dr.Klaus Blettner, hat sein Mandat zum 31.12.2025 niedergelegt.

„Ich bedauere, dass Alexander Weih durch seine neue berufliche Aufgabe bei der Stadtverwaltung nicht mehr Teil des Ortsbeirates sein darf. Mit ihm verlieren wir als Ortsbeiratsfraktion einen klugen, umsichtigen, inhaltlich

versierten und engagierten Fraktionssprecher“, äußert sich der Vorsitzende der CDU Oggersheim und stellv. Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtrat, Daniel Beiner, zu der personellen Änderung. „Für seine neue Aufgabe im Büro des Oberbürgermeisters wünsche ich ihm gutes Gelingen und viel Freude. Für diese wichtige Position kann ich mir kaum einen Bes-

seren vorstellen.“



Für Alexander Weih rückt die 50jährige Lehrerin Margarete Eschli in das Gremium nach. „Dass Margarete Eschli bereit ist, in den Ortsbeirat nachzurücken, freut mich sehr. Sie ist seit etlichen Jahren in Oggersheim engagiert und wird unser Team hervorragend ergänzen“, so Beiner weiter.

Ab der kommenden Sitzung übernimmt zudem die stellvertretende Ortsvorsteherin und seit 1.1.26 neues Mitglied im Stadtrat, Birgit Stauder, die Funktion der Fraktionssprecherin. Daniel Beiner sagt dazu: „Mit ihr an der Spitze wird die Fraktion am Donnerstag ihre Arbeit in neuer Zusammensetzung aufnehmen. Birgit Stauder kennt den Stadtteil und seine Themen

sehr gut, ist vernetzt und im Vereins- und Gemeindeleben aktiv.“

Quelle : CDU Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 14:58