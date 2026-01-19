Ludwigshafen – Balkonbrand in Ludwigshafen-Maudach – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Maudach. In der Lindenstraße ist es am heutigen Mittag zu einem Balkonbrand gekommen. Polizei und Feuerwehr waren rasch vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weitere Schäden am Gebäude konnten durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte offenbar verhindert werden.

Es wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 15:03