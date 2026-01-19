Landau / Klingenmünster / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, 16. Januar 2026, wird ein 26-jähriger Mann vermisst, der im Maßregelvollzug des Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht ist. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22:00 Uhr und 2:00 Uhr sein Zimmer. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe. Bei dem Abgängigen handelt es sich um Soliman H. Er wird als etwa 1,90 Meter groß, schlank und mit kurzen, lockigen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt des letzten Kontakts trug er einen schwarz-weißen Jogginganzug.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Vermisste Bezüge in den Großraum Mainz sowie nach Hamburg haben könnte.

Hinweise erbeten

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 / 2870 an die Kriminalinspektion Landau in der Pfalz zu wenden.

Sollten Sie den Vermissten sehen, behalten Sie ihn bitte im Blick und verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Wichtiger Hinweis

Die Veröffentlichung des Lichtbildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung. Sobald dieser Zweck entfällt, bittet die Polizei insbesondere Onlinemedien, das Bild unverzüglich zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Quelle: Polizeiinspektion Landau / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 00:01