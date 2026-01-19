  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Landau KLinik
19.01.2026, 11:31 Uhr

Landau – Neue Ärztliche Direktorin im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Landau KLinikLandau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße hat eine neue Ärztliche Direktorin: Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer hat zum 1. Januar turnusgemäß die Leitung des Ärztlichen Direktorats für die Jahre 2026 und 2027 übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Herrn PD Dr. med. Thomas Kunt an, der das Direktorat in den Jahren 2024 und 2025 verantwortete. Die 48-jährige Chirurgin ist seit 2021 Chefärztin der Hauptabteilung für Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie sowie Sportmedizin im Klinikum. Zudem wurde Frau Dr. med. Uta Herrmannspahn, Chefärztin der Hauptabteilung für Gastroenterologie, Diabetologie und Hepatologie, zur stellvertretenden Ärztlichen Direktorin ernannt. Frau Dr. Trojer sagte anlässlich ihres Amtsantritts als Ärztliche Direktorin: „Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße als Ärztliche Direktorin noch aktiver mitgestalten zu können. Mein Hauptanliegen ist die Gewährleistung einer erstklassigen medizinischen Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus ist mir die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen unseren verschiedenen Fachabteilungen und Berufsgruppen wichtig. In einer Zeit voller Herausforderungen im Gesundheitswesen werden wir gemeinsam dafür sorgen, dass unser Klinikum ein Ort bleibt, an dem Vertrauen, Menschlichkeit und medizinische Kompetenz eng miteinander verknüpft sind.“

Dr. Dominik Geißler, Oberbürgermeister der Stadt Landau und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Klinikums, Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße und stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, sowie Lena Dürphold, Beigeordnete der Stadt Landau und Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, gratulierten Frau Dr. Trojer zu ihrer Ernennung als Ärztliche Direktorin: „Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Frau Dr. Trojer. Mit ihrer fundierten fachlichen Expertise und ihrer breit gefächerten Erfahrung wird sie eine zentrale Rolle in der strategischen Weiterentwicklung unseres Verbundkrankenhauses übernehmen. Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Veränderungen, vor denen die deutsche Krankenhauslandschaft derzeit steht, sind wir überzeugt, dass Frau Dr. Trojer wichtige Impulse setzen wird. Herrn PD Dr. Kunt danken wir herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Arbeit als Ärztlicher Direktor in den vergangenen zwei Jahren.“

Der Geschäftsführer des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, Dr. Guido Gehendges, erklärte: „Frau Dr. Trojer hat sich bereits in ihrer bisherigen Funktion als stellvertretende Ärztliche Direktorin unseres Klinikums sehr bewährt. Neben ihrer medizinischen Kompetenz zeichnet sie sich insbesondere durch einen klaren, prozessorientierten Blick auf das Zusammenspiel von qualitativ hochwertiger Patientenversorgung, Mitarbeiterorientierung und wirtschaftlicher Verantwortung aus. Ich bin überzeugt, dass Frau Dr. Trojer in ihrer neuen Funktion als Ärztliche Direktorin zur positiven Weiterentwicklung unseres Hauses beitragen wird.“ Herr Dr. Gehendges dankte Herrn PD Dr. Kunt sehr für seine Verdienste als Ärztlicher Direktor sowie für die stets sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. In den vergangenen zwei Jahren seien zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen gewesen, denen sich Herr PD Dr. Kunt mit außerordentlichem Engagement und einem zukunftsgerichteten Blick gestellt habe. Besonders hervorzuheben sei die erfolgreiche Einführung eines neuen Klinikinformationssystems: „Die damit verbundenen umfangreichen organisatorischen und strukturellen Anforderungen wären ohne den persönlichen Einsatz und die maßgebliche Mitwirkung von Herrn PD Dr. Kunt in dieser Form nicht realisierbar gewesen“, betonte Herr Dr. Gehendges.

Zur Person Frau Dr. Trojer
Frau Dr. med. univ. Mascha Trojer schloss im Jahr 2001 ihr Medizinstudium an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ab. Ihre Facharztausbildung in der Unfallchirurgie absolvierte sie von 2001 bis 2009 an Krankenhausstandorten in Österreich und Deutschland. Im Jahr 2009 wechselte sie als Oberärztin in die Abteilung für Unfall- und Handchirurgie der Kreisklinik Altötting. Dort wurde sie 2011 zur Geschäftsführenden Oberärztin und 2015 zur Leitenden Oberärztin ernannt. Ebenfalls 2015 schloss sie erfolgreich den Studiengang „Master of Health Business Administration“ an der Universität Erlangen/Nürnberg ab. 2016 übernahm Frau Dr. Trojer die Position der Ärztlichen Direktorin der Chirurgischen Klinik am Krankenhaus Mühlacker. Seit 2021 ist sie als Chefärztin für die Leitung der Hauptabteilungen für Unfall-, Hand- und orthopädische Chirurgie sowie Sportmedizin am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße verantwortlich – an den beiden Standorten Landau und Bad Bergzabern.

Quelle
„Klinikum Landau-Südliche Weinstraße“

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 11:31

