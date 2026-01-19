Landau – Bereit, wieder das Tanzbein zu schwingen? – Erstes Tanzcafé 60plus des Jahres findet am Sonntag, 8. Februar, statt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Tanzen verbindet: Unter diesem Motto findet auch 2026 das Tanzcafé 60plus in Landau statt – zum ersten Mal am Sonntag, 8. Februar. Eingeladen sind alle, die gerne tanzen und bei Kaffee, Kuchen und guter Musik Kontakte pflegen möchten. Das Tanzcafé beginnt um 15 Uhr in den Räumlichkeiten der Ökumenischen Sozialstation in der Otto-Hahn-Straße 6 in Landau. Einlass ist ab 14:30 Uhr. Der Eintritt beläuft sich auf 5 Euro. An dem Termin keine Zeit? Kein Problem; die beliebte Veranstaltung ist mehrmals im Jahr geplant. Bereits am Sonntag, 8. März, kann erneut das Tanzbein geschwungen werden. Hinweise und Informationen zum Tanzcafé 60plus erhalten interessierte Tänzerinnen und Tänzer bei Ulrike Sprengling (Beauftragte für die Belange älterer Menschen der Stadtverwaltung Landau) unter der Telefonnummer 0 63 41/13 50 16 oder bei Claudia Sarter (Fachkraft Gemeindeschwesterplus) unter Telefon 01 59 04 02 07 88.
Quelle: Stadt Landau
Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 11:13