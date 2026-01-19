  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

19.01.2026, 21:33 Uhr

Lampertheim/Mannheim – Sei mein Hoffnungsschimmer

Lampertheim/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stammzellspender:in dringend gesucht!
• Baby Felix aus der Region Mannheim braucht Hilfe
• Jetzt kostenlos registrieren unter dkms.de/felix

Baby Felix kämpft um sein Leben, denn er leidet an einem seltenen Immundefekt und benötigt
zum Überleben eine Stammzellspende. Um eine:n passende:n Spender:in zu finden, setzen
Familie, Freunde und Bekannte alle Hebel in Bewegung und organisieren gemeinsam mit der
DKMS mehrere Registrierungsaktionen.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann
sich am 23. Januar 2026 in den Räumen vom clever fit in Lampertheim oder am 24. Januar 2026 im
Kulturhaus Waldhof in Mannheim als Stammzellspender:in registrieren. Wer an diesen Tagen
keine Zeit hat, kann sich unter www.dkms.de/felix ein Registrierungsset nach Hause bestellen.
Bist du Felix‘ Lebensretter?

Felix ist erst fünf Monate alt und hat schon jetzt ein sehr bewegtes Leben: Direkt nach der Geburt
musste er sich der ersten Notoperation unterziehen, es folgten noch drei weitere OPs. Zunächst stand
der Verdacht auf Mukoviszidose im Raum, doch seit dem 4. Dezember 2025 ist klar: Baby Felix leidet
an einem seltenen Immundefekt und seine einzige Überlebenschance ist eine Stammzellspende.

„Unser Alltag spielt sich größtenteils im Klinikum ab. Morgens wird er gewogen, Medikamente werden
angehängt, danach ist Visite. Zwischendrin Blutentnahmen, Termine für Sonographie oder sonstige
Diagnostik. Abends haben wir etwas mehr Ruhe, die Pausen nutzen wir zum Kuscheln. Auch sein
Papa verbringt jede freie Minute mit uns im Klinikum”, berichtet Felix’ Mama.

Solidaritätsakt in und um Mannheim: Große öffentliche Registrierungsaktion
Angehörige, Familie und Vereine haben sich nun zusammengeschlossen und organisieren eine
öffentliche Registrierungsaktion. Wer jetzt helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist,
kann sich vor Ort registrieren lassen:

DKMS Registrierungsaktion für Felix in Mannheim
Am Samstag, den 24.01.2026 von 10 Uhr bis 18 Uhr
Kulturhaus Waldhof, Speckweg 18, 68305 Mannheim

Seine Eltern blicken trotz der schweren Zeit hoffnungsvoll nach vorn: „Stell dir vor, du brauchst mal Hilfe.
Jeder kann in so eine Situation kommen”, sagt die Familie und ruft zur Registrierung auf. Wer sich aus
Alters- oder Gesundheitsgründen nicht registrieren kann, ist dennoch eingeladen, vorbeizukommen,
Solidarität zu zeigen oder mit einer Geldspende weiterzuhelfen.

Weitere öffentliche Registrierungsaktion
Zusätzlich zur Aktion in Mannheim können sich auch alle Menschen aus und um Lampertheim in den
Räumlichkeiten des Fitnessstudios clever fit registrieren lassen:

DKMS Registrierungsaktion für Felix in Lampertheim
Am Freitag, den 23.01.2026 von 8 Uhr bis 18 Uhr
clever fit Lampertheim, Kursraum, Wilhelmstr. 45, 68623 Lampertheim

Die Onlineregistrierungsaktion: Bereits rund 400 Menschen haben sich registriert
Wer keine Zeit hat zu den Aktionen vor Ort vorbeizukommen, kann sich in nur wenigen Minuten über
www.dkms.de/felix das Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Das haben bereits viele
Menschen gemacht. Die Registrierung über diesen Weg geht ganz einfach und schnell:

• Wangenabstrich mithilfe der drei Wattestäbchen durchführen
• Einwilligungserklärung unterschreiben
• Ganz wichtig: Set per Post schnellstmöglich an die DKMS zurücksenden, am besten innerhalb
von 14 Tagen

Anschließend werden die Gewebemerkmale im Labor bestimmt. Spender:innen, die bereits registriert
sind, müssen nicht erneut teilnehmen. Nach Abschluss der Registrierung stehen die
pseudonymisierten Daten für die weltweite Spendersuche zur Verfügung. Eine Stammzellspende ist
ab dem 18. Geburtstag und bis zum 61. Lebensjahr möglich. Besonders wichtig sind junge
Spender:innen, denn aus medizinischen Gründen werden sie häufiger für eine Stammzellentnahme
angefragt.

Auch eine Geldspende kann Leben retten, denn der gemeinnützigen DKMS entstehen für die
Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro.
DKMS Spendenkonto
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE55700400608987000941
Verwendungszweck: Felix

Quelle: DKMS gemeinnützige gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 21:33

