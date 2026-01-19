  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Vortrag: „Musik mit und für Menschen mit Demenz“am 3. Februar

Kai Koch. Bildrechte: privat.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Musik mit und für Menschen mit Demenz“ lautet der Titel des Vortrags, der am Dienstag, 03. Februar um 18:00 bis 19:30 Uhr im Großen Saal des Rathauses, Marktplatz 10 in Heidelberg stattfindet. Veranstalter ist das Netzwerk Demenz Heidelberg in Kooperation mit dem Heidelberger Frühling Musikfestival. Die Veranstaltung richtet sich an die interessierte Öffentlichkeit, Mitarbeitende der Altenhilfe sowie Amateur- und Profimusiker:innen. Aktuell leben in Deutschland ca. 1,8 Millionen Menschen mit Demenz, wobei die Zahl in den kommenden Jahren aufgrund der demographischen Entwicklung deutlich steigen wird. Die Krankheit stellt Betroffene, deren Angehörige und die Gesellschaft vor große Herausforderungen und beeinflusst neben Veränderungen kognitiver Leistungen auch die kulturelle und soziale Teilhabe. Die vielfältigen Potenziale musikbasierter Angebote und Maßnahmen stellen einen wichtigen Baustein dar, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und Betroffenen und deren Angehörigen möglichst lange kulturelle und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Musik trägt wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität und Lebensfreude von Menschen aller Altersgruppen bei. Auf Menschen mit Demenz wirkt Musik in besonderer Weise, da sie emotionale, kognitive und soziale Ressourcen aktiviert und Zugänge eröffnet, die über die im Krankheitsverlauf schwieriger werdende sprachliche Kommunikation hinausgehen. Musik hören, singen, selbst musizieren oder sich zu Musik bewegen – es gibt ganz unterschiedliche Wege, auf denen Musik wirken kann. Sie regt an, weckt Erinnerungen, bewegt uns. Aktives Musizieren, v.a in der Gruppe, fördert unsere kognitiven Fähigkeiten und sozialen Kontakte Prof. Kai Koch schlägt in seinem Vortrag den Bogen von den Wirkungspotenzialen musikalischer Interventionen im Kontext von Demenz hin zur praktischen Umsetzung und den vielfältigen Orten und Formen musikalischer Teilhabe für Menschen mit Demenz. Er illustriert diese anhand von Praxisbeispielen musiktherapeutischer Angebote und musikalischer Aktivitäten in Alten- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu Möglichkeiten der Amateurmusik und professionellen Konzertformaten für diese Zielgruppe. Darüber hinaus werden Kooperationsmöglichkeiten zwischen Einrichtungen der Altenhilfe, Amateurmusikensembles und professionellen Musiker:innen aufgezeigt, die verdeutlichen, wie Musik als integrativer Bestandteil interprofessioneller und kooperativer Praxis verankert werden kann, um zur kulturellen Teilhabe von Menschen mit Demenz beizutragen.
Prof. Kai Koch ist Professor für Musik und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Leiter des Instituts für Musik. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der musikbezogenen Demenzforschung.
Der Vortrag ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: info@demenz-heidelberg.de

Info:
Das Netzwerk Demenz Heidelberg ist ein Zusammenschluss von regionalen Akteuren, initiiert durch das AGAPLESION Bethanien Krankenhaus Heidelberg, die Stadt Heidelberg und die Akademie für Ältere gGmbH. Ziel des Netzwerks ist es Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie Fachpersonen, die in der Versorgung von Menschen mit Demenz involviert sind wohnortnah und unbürokratisch zu unterstützen. Durch Sensibilisierung für das Thema Demenz, Öffentlichkeitsarbeit und Information sollen Vorurteile und Barrieren in der Bevölkerung abgebaut und die Teilhabe und Lebensqualität von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen verbessert werden. Diese sollen gesehen und gehört werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.demenz-heidelberg.de 

Quelle: Netzwerk Demenz Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Januar 2026, 16:28

